Ο Καναδάς ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι σχεδιάζει να παράσχει βοήθεια στην Κούβα, η οποία αντιμετωπίζει έλλειψη καυσίμων μετά την απόφαση της Ουάσινγκτον να διακόψει τις προμήθειες πετρελαίου προς την Κούβα.

Τις τελευταίες εβδομάδες, η Ουάσιγκτον έχει εντείνει την πίεση κατά της κομμουνιστικής νήσου και μακροχρόνιου εχθρού των ΗΠΑ, σημειώνει το CNN.

Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει προχωρήσει σε αποκλεισμό όλων των προμηθειών πετρελαίου προς την Κούβα, συμπεριλαμβανομένων και αυτών από τη σύμμαχο Βενεζουέλα, προκαλώντας αύξηση των τιμών των τροφίμων και των μεταφορών και οδηγώντας σε σοβαρή έλλειψη καυσίμων και διακοπές ρεύματος που διαρκούν ώρες.

«Ετοιμάζουμε ένα σχέδιο για να βοηθήσουμε. Δεν είμαστε έτοιμοι αυτή τη στιγμή να δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες», δήλωσε τη Δευτέρα η υπουργός Εξωτερικών του Καναδά Ανίτα Ανάντ, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για το τι θα περιλαμβάνει αυτή η βοήθεια.

Κίνδυνος ανθρωπιστικής κρίσης

Ο ΟΗΕ προειδοποίησε ότι αν δεν καλυφθούν οι ενεργειακές ανάγκες της Κούβας, αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει ανθρωπιστική κρίση. Ο Καναδάς δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι παρακολουθεί την κατάσταση στην Κούβα και ότι ανησυχεί για τον «αυξανόμενο κίνδυνο ανθρωπιστικής κρίσης» εκεί.

Ενθαρρυμένος από τη σύλληψη του ανατραπέντος προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο από τον αμερικανικό στρατό τον Ιανουάριο, ο Τραμπ έχει επανειλημμένα μιλήσει για δράση κατά της Κούβας και άσκηση πίεσης στην ηγεσία της.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι «η Κούβα θα καταρρεύσει πολύ σύντομα», προσθέτοντας ότι η Βενεζουέλα, που κάποτε ήταν ο μεγαλύτερος προμηθευτής του νησιού, δεν έχει στείλει πρόσφατα πετρέλαιο ή χρήματα στην Κούβα.

Πηγή: skai.gr

