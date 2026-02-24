Λογαριασμός
Στο Κίεβο η Φον ντερ Λάιεν για την 4η επέτειο από την εισβολή της Ρωσίας

Η πρόεδρος της Κομισιόν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα θα συμμετάσχουν σε τελετή, με άλλους Eυρωπαίους ηγέτες

Ούρσουλα φιν νετρ Λάιεν

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής ΕπιτροπήςΟύρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανακοίνωσε λίγα λεπτά μετά τις 07:20 μέσω X ότι έφθασε στο Κίεβο, «για δέκατη φορά από την έναρξη του πολέμου» που εξαπέλυσε η Ρωσία πριν από ακριβώς τέσσερα χρόνια, το 2022.

Σκοπός της σημερινής επίσκεψης, ανέφερε η Γερμανίδα, είναι «να επαναβεβαιώσουμε ότι η Ευρώπη στέκει ακλόνητη στο πλευρό της Ουκρανίας, οικονομικά, στρατιωτικά, και κατά τη διάρκεια αυτού του σκληρού χειμώνα», να τονιστεί η «διαρκής δέσμευσή μας» να υποστηριχθεί «ο δίκαιος αγώνας» του Κιέβου και «να σταλεί σαφές μήνυμα τόσο στον ουκρανικό λαό, όσο και στον επιτιθέμενο: δεν θα υποχωρήσουμε ωσότου αποκατασταθεί η ειρήνη»--«η ειρήνη με τους όρους της Ουκρανίας».

Η πρόεδρος της Κομισιόν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα θα συμμετάσχουν σε τελετή, με άλλους Eυρωπαίους ηγέτες.

