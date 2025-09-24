Λογαριασμός
Ζελένσκι: Ο Πούτιν αναζητεί τα «τρωτά» σημεία του ΝΑΤΟ με τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου της συμμαχίας

Επιδιώκει να διαπιστώσει εάν οι χώρες του ΝΑΤΟ είναι καλά προετοιμασμένες αλλά και την αντίδραση της Συμμαχίας, είπε ο ουκρανός πρόεδρος

Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε χθες Τρίτη ότι ο ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν αναζητεί «τρωτά» σημεία του ΝΑΤΟ με τις πρόσφατες παραβιάσεις ΝΑΤΟϊκού εναέριου χώρου από ρωσικά μαχητικά και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας «θα επιδιώξει να εντοπίσει τρωτά σημεία στην Ευρώπη» για να διαπιστώσει εάν αυτές οι χώρες είναι καλά προετοιμασμένες αλλά και την αντίδραση της Συμμαχίας, είπε ο Ζελένσκι σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

