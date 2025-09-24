Πέθανε η Κλαούντια Καρντινάλε

Πέθανε σε ηλικία 87 ετών, η εμβληματική σταρ του κινηματογράφου, στη δεκαετία του '60, Κλαούντια Καρντινάλε.

Η σπουδαία ηθοποιός, απεβίωσε στη Γαλλία, στο Νεμούρ, κοντά στο Παρίσι, όπου είχε εγκατασταθεί εδώ και πολλά χρόνια.

Είχε δίπλα της τα παιδιά της, όπως δήλωσε ο ατζέντης της Λοράν Σαβρί, στο AFP.

Το πραγματικό όνομα της οποίας ήταν Κλοντ Ζοζεφίν Ροζ Καρντινάλε

Γεννημένη στην Τύνιδα στις 15 Απριλίου 1938, από Σικελούς γονείς, η Καρντινάλε συνεργάστηκε με κορυφαίους σκηνοθέτες όπως ο Λουκίνο Βισκόντι, ο Φεντερίκο Φελίνι και ο Ρίτσαρντ Μπρουκς.

«Μας αφήνει την κληρονομιά μιας ελεύθερης και εμπνευσμένης γυναίκας, τόσο ως γυναίκας όσο και ως καλλιτέχνη», δήλωσε ο ατζέντης της, Λοράν Σαβρί, σε δήλωσή του στο AFP.

Πηγή: skai.gr

