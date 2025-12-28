Ζελένσκι: Μετά τη συνάντηση με Τραμπ, θα μιλήσω με τους Ευρωπαίους ηγέτες

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε το Σάββατο ότι, μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ την Κυριακή στη Φλόριντα, θα έχει συνομιλίες με Ευρωπαίους ηγέτες, καθώς το Κίεβο επιδιώκει να ενισχύσει τη διαπραγματευτική του θέση απέναντι στη Ρωσία και να αποτρέψει την παράταση του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Ζελένσκι ανέφερε επίσης ότι είχε προηγουμένως επικοινωνήσει με βασικούς εταίρους της χώρας του, με στόχο τον συντονισμό των διπλωματικών προτεραιοτήτων.

«Αύριο, μετά τη συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ, θα συνεχίσουμε τη συζήτηση», έγραψε σε ανάρτησή του στην εφαρμογή Telegram.

Πηγή: skai.gr

