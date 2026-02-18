Οι συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, που διεξάγονται σήμερα για δεύτερη ημέρα στη Γενεύη υπό αμερικανική μεσολάβηση, ολοκληρώθηκαν, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο RIA.

Από την πλευρά του το ρωσικό πρακτορείο TASS, επικαλούμενο τον Ρώσο επικεφαλής διαπραγματευτή Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, ανακοίνωσε ότι θα διεξαχθούν επιπλέον συνομιλίες σύντομα.

Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία ότι προσπαθεί να καθυστερήσει την πρόοδο των εν εξελίξει ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων μετά από μια «δύσκολη» ημέρα συνομιλιών στη Γενεύη την Τρίτη.

«Οι χθεσινές συναντήσεις ήταν πράγματι δύσκολες και μπορούμε να δηλώσουμε ότι η Ρωσία προσπαθεί να παρατείνει τις διαπραγματεύσεις που θα μπορούσαν ήδη να έχουν φτάσει στο τελικό στάδιο», έγραψε στο X την Τετάρτη.

Πηγή: skai.gr

