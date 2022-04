Η Ρωσία χρησιμοποιεί βόμβες φωσφόρου στην Ουκρανία και τρομοκρατικές τακτικές κατά των πολιτών, κατήγγειλε ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απευθυνόμενος στο κοινοβούλιο της Εσθονίας.

Ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι πρέπει να βρεθούν τρόποι για να πιεσθεί η Ρωσία να σταματήσει να προχωρεί σε αναγκαστικούς εκτοπισμούς Ουκρανών και ζήτησε την συνέχιση των κυρώσεων, ως μόνου τρόπου για να αναγκασθεί η Μόσχα να συμφωνήσει σε ειρήνευση.

Το πρακτορείο Reuters αναφέρει ότι ο πρόεδρος της Ουκρανίας δεν παρέσχε αποδεικτικά στοιχεία για τις καταγγελίες του και το πρακτορείο ειδήσεων δεν είναι σε θέση να τις επιβεβαιώσει με ανεξάρτητο τρόπο.

Συγκέντρωση ρωσικών δυνάμεων στο Μπέλγκοροντ δείχνουν δορυφορικές εικόνες

Σημαντική συγκέντρωση ρωσικών δυμάμεων στο Μπέλγκοροντ, πολύ κοντά στα ανατολικά σύνορα με την Ουκρανία, στο Χάρκοβο, παρουσιάζουν νέες δορυφορικές εικόνες της Maxar Technologies, γεγονός που υποδηλώνει τις προθέσεις της Μόσχας για την επόμενη κίνησή της.

Οι δορυφορικές εικόνες είναι τραβγημένες από τις 11 Απριλίου.

Στο κείμενο που συνοδεύει την ανάρτηση της Maxar Technologies, αναφέρεται πως οι εικόνες «αποκαλύπτουν ότι οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να κινούνται προς την ανατολική Ουκρανία.

Imagery is from April 11, 2022.

Παρατηρήθηκαν στρατιωτικές αναπτύξεις κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου 14k-34 και του διαδρόμου που οδηγεί από το Soloti και το Valuyki (περιοχές του Μπέλγκοροντ) στη δυτική Ρωσία προς τα σύνορα με την Ουκρανία».

Παράλληλα, η Maxar έδωσε και μια νέα δορυφορική εικόνα - με ημερομηνία 9 Απριλίου - από την υπό πολιορκία Μαριούπολη, αναφέροντας πως «καπνός και φωτιά παρατηρήθηκαν να προέρχονται από μια σειρά από κτίρια σε όλο το δυτικό και ανατολικό τμήμα της πόλης».

Satellite image from April 9, 2022.