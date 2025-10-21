Η ουκρανική Βουλή ψήφισε σήμερα την τροπολογία του προϋπολογισμού της χώρας για το τρέχον έτος, αυξάνοντας τις αμυντικές δαπάνες σε επίπεδο ρεκόρ καθώς ο πόλεμος με τη Ρωσία διανύει ήδη το τέταρτο έτος.

Οι βουλευτές ενέκριναν την αύξηση κατά περίπου 325 δισεκατομμύρια γρίβνα (7,7 δισεκατομμύρια δολάρια) αυξάνοντας για εφέτος τις αμυντικές της δαπάνες συνολικά στα 2,96 τρισεκατομμύρια γρίβνα (70,86 δισεκατομμύρια δολάρια).

«Καταλαβαίνουμε ότι η κατάσταση αλλάζει διαρκώς και είναι επιβεβλημένη η αύξηση των δαπανών για να αντισταθούμε αποτελεσματικά στην επιθετικότητα», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Σέρχιι Μάρτσενκο.

«Η κυβέρνηση, με την υποστήριξη των εταίρων της, διαθέτει τους πόρους για να εξασφαλίσει πρόσθετες δαπάνες για τους υπερασπιστές της Ουκρανίας».

Μέρος των δαπανών θα καλυφθεί με δάνειο της G7

Αυτή είναι η δεύτερη φορά εφέτος που η Ουκρανία πρέπει να αυξήσει τις δαπάνες για τον στρατό και την παραγωγή όπλων. Οι πρώτες αλλαγές ψηφίστηκαν τον Ιούλιο όταν οι αμυντικές δαπάνες αυξήθηκαν στα περίπου 412,4 δισεκατομμύρια γρίβνα (9,87 δισεκατομμύρια δολάρια)

Ο προϋπολογισμός της Ουκρανίας για το 2025 προέβλεπε αρχικά περίπου το ποσό των 2,2 τρισεκατομμυρίων γρίβνα για αμυντικές δαπάνες.

Σφοδρές μάχες μαίνονται κατά μήκος των άνω των 1.200 χιλιομέτρων (750 μιλίων) της πρώτης γραμμής και η ζήτηση για πυρομαχικά και όπλα συνεχίζει να αυξάνεται καθώς η Ουκρανία αγωνίζεται για να διατηρήσει τις αμυντικές γραμμές ενάντια σε έναν πολύ μεγαλύτερο και καλύτερα εξοπλισμένο εχθρό.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης ανέφεραν ότι μέρος των απαιτούμενων ποσών θα καλυφθεί με κονδύλια που θα διατεθούν από δάνειο που έχει συμφωνηθεί από τις χώρες της Ομάδας των Επτά (G7) και θα υποστηριχθούν με έσοδα από τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας.

Η Ουκρανία έχει ήδη λάβει εφέτος 28 δισεκατομμύρια από το δάνειο αυτό.

«Είναι σημαντικό ότι οι τόκοι από τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία θα δαπανηθούν για την άμυνα», δήλωσε η πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριντένκο. «Τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία χρησιμοποιούνται δίκαια, όπως θα έπρεπε – για την υποστήριξη του ουκρανικού στρατού».

Η εισβολή της Ρωσίας έχει καταστρέψει την Ουκρανία, με χιλιάδες νεκρούς, εκατομμύρια ανθρώπους να εγκαταλείπουν τις μάχες, τις πόλεις και τις υποδομές που έχουν βομβαρδισθεί και καταστραφεί.

Η Ουκρανία ουσιαστικά εξαρτάται από την χρηματοδότηση των δυτικών της εταίρων καθώς η χώρα δαπανά το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της για τη χρηματοδότηση της άμυνάς της. Η κυβέρνηση καλύπτει τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές της δαπάνες χάρη στη δυτική οικονομική υποστήριξη.

Τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών έδειξαν ότι στους πρώτους εννέα μήνες του τρέχοντος έτους η κυβέρνηση δαπάνησε περισσότερο από το 63% του κρατικού προϋπολογισμού για να χρηματοδοτήσει το στρατό.

Από την έναρξη της εισβολής της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022 η Ουκρανία έχει λάβει οικονομική βοήθεια περίπου 152 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τους συμμάχους της.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

