Ζελένσκι: Έχουν καταστραφεί 321 λιμενικές υποδομές στην Ουκρανία και 20 πλοία άλλων χωρών

Τα ρωσικά drone και οι πύραυλος επιθέσεις έχουν καταστρέψει 321 λιμενικές υποδομές της Ουκρανίας από τον Ιούλιο του 2023 έως τώρα, δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι το Σάββατο.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ακόμα ότι 20 πλοία άλλων χωρών καταστράφηκαν από τα ρωσικά χτυπήματα.

Επισιτιστική ασφάλεια

«Κατά τη λειτουργία του προγράμματος Grain From Ukraine, έχουμε ήδη καταφέρει να σώσουμε 20 εκατομμύρια ανθρώπους από την πείνα — ένα επίτευγμα που έγινε εφικτό μόνο από ένα από τα ανθρωπιστικά μας προγράμματα. Συνολικά, οι εξαγωγές τροφίμων της Ουκρανίας τρέφουν 400 εκατομμύρια ανθρώπους σε 100 χώρες του κόσμου.

Η Ουκρανία είναι ένας από τους μεγαλύτερους συνεισφέροντες στον κόσμο στην επισιτιστική ασφάλεια και διατηρούμε αυτόν τον σημαντικό ρόλο ακόμη και εν μέσω πολέμου πλήρους κλίμακας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να στεκόμαστε μαζί για να υπερασπιστούμε την επισιτιστική ασφάλεια, να προστατεύσουμε τις οδούς εφοδιασμού τροφίμων και άλλα κρίσιμα εξαγωγικά αγαθά.

Μέσω αυτού του πολέμου κατά της Ουκρανίας, η Ρωσία απέδειξε ότι καμία χώρα δεν είναι πραγματικά μακρινή στον σημερινό κόσμο. Όλα είναι στενά συνδεδεμένα πλέον. Όλοι μας ενδιαφέρει εξίσου να διασφαλίσουμε ότι κανένας στον κόσμο δεν διεξάγει πόλεμο ενάντια στα τρόφιμα».

Πηγή: skai.gr

