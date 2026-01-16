Μεντβέντεφ: Πάνω από 422.000 άτομα υπέγραψαν συμβάσεις με τον ρωσικό στρατό το 2025

Ο αναπληρωτής πρόεδρος του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας Ντμίτρι Μεντβέντεφ δήλωσε την Παρασκευή ότι 422.704 άτομα υπέγραψαν συμβάσεις με τις Ρωσικές Ένοπλες Δυνάμεις το 2025, όπως μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS. Ο Μεντβέντεφ, πρώην πρόεδρος της Ρωσίας, μίλησε σε συνάντηση με αξιωματούχος από τον τομέα της ασφάλειας σχετικά με την τεχνολογία των drones.

Ο αριθμός των συμβάσεων είναι χαμηλότερος από ό,τι το 2024, όταν περίπου 450.000 άτομα υπέγραψαν συμβόλαια για να ενταχθούν στον ρωσικό στρατό.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε στην συνέντευξη Τύπου για το τέλος του έτους τον Δεκέμβριο ότι η πρόσληψη χειριστών drone ήταν ιδιαίτερα αυξημένη το 2025. Περίπου 32.000 άτομα εντάχθηκαν επίσης σε εθελοντικές ομάδες και πήγαν να πολεμήσουν στην Ουκρανία πέρυσι, πρόσθεσε ο Μεντβέντεφ.

Πηγή: skai.gr

