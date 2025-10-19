Ζελένσκι: «Δεν πρέπει να υπάρχει καθόλου ρωσική ενέργεια στην Ευρώπη – Οι ΗΠΑ έτοιμες να βοηθήσουν»

«Δεν θα πρέπει να υπάρχει καθόλου ρωσική ενέργεια στην Ευρώπη. Τα μηνύματα από την Αμερική είναι ξεκάθαρα - είναι έτοιμοι να προμηθεύσουν όσο φυσικό αέριο και πετρέλαιο χρειάζεται για να αντικαταστήσουν τις ρωσικές προμήθειες» δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος, ενώ ο πόλεμος συνεχίζεται με τις υποδομές ενέργειας να είναι σχεδόν καθημερινά στο στόχαστρο των εμπολέμων χωρών.

«Η περιοχή μας διαθέτει την απαραίτητη υποδομή και το δυναμικό για να συμβάλει πολύ περισσότερο στην ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρώπης» τόνισε στο μήνυμά του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

There should be zero Russian energy in Europe. The signals from America are clear—they are ready to supply as much gas and oil as needed to replace Russian supplies. Our region has the necessary infrastructure and potential to contribute to Europe’s energy independence way more. pic.twitter.com/IHyUFEmvom — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 19, 2025

Παράλληλα τόνισε ότι, έχει υποβάλει προτάσεις στις ΗΠΑ σχετικά με την υποδομή φυσικού αερίου, την παραγωγή πυρηνικής ενέργειας και διάφορα άλλα έργα.

«Αυτή τη στιγμή εργαζόμαστε πάνω στις λεπτομέρειες» είπε χαρακτηριστικά.

«Σχεδόν κάθε μέρα τώρα, επικοινωνούμε με ηγέτες για να διασφαλίσουμε ότι έχουμε μια κοινή θέση, όλοι μας στην Ευρώπη, για την άσκηση πίεσης στη Ρωσία—την κατάλληλη πίεση. Δεν θα χαρίσουμε τίποτα στον επιτιθέμενο και δεν θα ξεχάσουμε τίποτα» κατέληξε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Ο Ουκρανός πρόεδρος - κατά την επιστροφή του από την Ουάσινγκτον, όπου δεν κατάφερε να πείσει τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να προμηθεύσει στο Κίεβο πυραύλους Tomahawk. - προέτρεψε επίσης τους συμμάχους του να απορρίψουν οποιαδήποτε πολιτική κατευνασμού έναντι της Ρωσίας

«Η Ουκρανία δεν θα δώσει ποτέ στους τρομοκράτες καμία ανταμοιβή για τα εγκλήματά τους και βασιζόμαστε στους εταίρους μας να τηρήσουν αυτή τη στάση», έγραψε ο Ζελένσκι στο Telegram, ζητώντας από τους Ευρωπαίους και τους Αμερικανούς συμμάχους του να λάβουν «αποφασιστικά μέτρα».

Σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος ζήτησε να πραγματοποιηθεί «στο άμεσο μέλλον» συνάντηση του Συνασπισμού των Προθύμων, μιας ομάδας κυρίως ευρωπαϊκών χωρών που παρέχουν βοήθεια στην Ουκρανία.

«Χρειαζόμαστε ισχυρές κοινές θέσεις στην Ευρώπη», υποστήριξε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.