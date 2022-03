Στις ουκρανικές περιοχές που «απελευθερώθηκαν» από τη Ρωσία η «ζωή επιστρέφει στην κανονικότητα» ισχυρίστηκε την Πέμπτη η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.



Η Ζαχάροβα ισχυρίστηκε ότι η εισβολή στην Ουκρανία, την οποία η Μόσχα αποκαλεί «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» πηγαίνει «σύμφωνα με το σχέδιο» ακριβώς μετά ένα μήνα από την έναρξη της επιχείρησης. «Όλοι οι στόχοι που έχουν τεθεί θα επιτευχθούν» τόνισε.



Τα «περί κανονικότητας» στις ουκρανικές περιοχές που έχουν καταλάβει οι Ρώσοι διαψεύδονται πάντως από τους περισσότερους δυτικούς αναλυτές και κυβερνήσεις, οι οποίοι λένε ότι η εισβολή του Βλαντίμιρ Πούτιν στην πραγματικότητα δεν λειτουργεί βάσει σχεδίου.

Την περαιτέρω ενίσχυση της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ με 40.000 στρατιώτες και της Ουκρανίας με αμυντικά και αντιπυραυλικά συστήματα ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας Γενς Στόλτενμπεργκ. «Ο λαός της Ουκρανίας έχει δείξει θάρρος και αποφασιστικότητα παλεύοντας για την ελευθερία και το μέλλον του. Τους στηρίζουμε» επισήμανε.



Το ΝΑΤΟ συμφώνησε για ενίσχυση της Ουκρανίας τόνισε ο κ. Στόλτενμπεργκ. Η άμυνα στον κυβερνοχώρο ενισχύεται επίσης, και το ΝΑΤΟ θα βοηθήσει την Ουκρανία να αμυνθεί έναντι των πυρηνικών και βιολογικών απειλών.

💬#Zakharova: Exactly one month since the start of the special military operation in #Ukraine; it is going according to plan, and all the stated goals will be achieved.



☝️ Life is returning to normal in the territories already liberated from nationalists. pic.twitter.com/QRdiA6lx1i