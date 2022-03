«Το Ηνωμένο Βασίλειο θα παράσχει επιπλέον 6.000 πυραύλους στην Ουκρανία, επιπλέον των 4.000 πυραύλων NLAW (αντιαρματικά) και Javelin που έχει ήδη προμηθεύσει. Η θανατηφόρα αμυντική στρατιωτική βοήθεια, συμπεριλαμβανομένων των αντιαεροπορικών πυραύλων υψηλής ταχύτητας Starstreak, θα βοηθήσει τους Ουκρανούς να συνεχίσουν να αμύνονται» τόνισε ο Μπόρις Τζόνσον στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ.

«Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ήδη αποτυγχάνει στην Ουκρανία» δήλωσε ο πρωθυπουργός της Βρετανίας.



«Παρέχουμε 25 εκατομμύρια λίρες σε οικονομική υποστήριξη στον ουκρανικό στρατό, επιπλέον των 400 εκατ. λιρών που έχουμε δεσμεύσει για ανθρωπιστική και οικονομική βοήθεια. Το Ηνωμένο Βασίλειο θα παράσχει επίσης επιπλέον 4,1 εκατομμύρια λίρες στην Παγκόσμια Υπηρεσία του BBC για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης στη Ρωσία και την Ουκρανία, καθώς και νέα οικονομική και αστυνομική υποστήριξη για την έρευνα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για εγκλήματα πολέμου».



«Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ήδη αποτυγχάνει στην Ουκρανία. Ο ουκρανικός λαός έχει δείξει ότι είναι εξαιρετικά γενναίος και επίμονος στην υπεράσπιση της πατρίδας του, μπροστά σε μια απρόκλητη επίθεση. Το Ηνωμένο Βασίλειο, σε συνεργασία με τους συμμάχους και τους εταίρους μας, θα συνεχίσει να υποστηρίζει την Ουκρανία να αντισταθεί στην τυραννία. Μαζί θα νικήσουμε» ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός της Βρετανίας.

