Tα αίτια του ναυαγίου του υποβρυχίου «Titan» που οδήγησε στο θάνατο πέντε επιβατών διαπιστώθηκαν 2 χρόνια μετά: Κακή μηχανική και πολλαπλές αστοχίες κατά τις δοκιμές, σύμφωνα με επίσημη έκθεση που δόθηκε στο φως της δημοσιότητας.

Το Titan υπέστη ενδόρρηξη κατά τη διάρκεια ταξιδιού τον Ιούνιο του 2023, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και οι πέντε επιβάτες του, συμπεριλαμβανομένου του διευθύνοντος συμβούλου της OceanGate.

Όπως διαπίστωσε η Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ (NTSB) η μηχανική στην οποία βασίστηκε η κατασκευή του υποβρυχίου ήταν «ανεπαρκής», με αποτέλεσμα να παρουσιάσει βλάβες που σήμαιναν ότι δεν πληρούσε τις απαιτήσεις αντοχής και ανθεκτικότητας, όπως μεταδίδει το BBC.

Η Επιτροπή ανέφερε πως επειδή η εταιρεία δεν διενήργησε επαρκείς δοκιμές στο «Titan» δεν γνώριζε την πραγματική του αντοχή. Επίσης, δεν γνώριζε ότι είχε υποστεί βλάβη και ότι θα έπρεπε να είχε αποσυρθεί από την κυκλοφορία πριν το τελευταίο του ταξίδι.

Το Titan, ένα μικρό υποβρύχιο μήκους 6,5 μέτρων που ανήκει στην αμερικανική εταιρεία OceanGate Expeditions, είχε καταδυθεί στις 18 Ιουνίου 2023, για τουριστική αποστολή στο ναυάγιο του Τιτανικού, αλλά η επαφή χάθηκε λίγο μετά την αναχώρησή του.

Κατά τη διάρκεια της έρευνάς της, η Επιτροπή ανακάλυψε προβλήματα ασφαλείας στην OceanGate. Ενώ ορισμένοι εργαζόμενοι δήλωσαν ότι η ασφάλεια αποτελεί προτεραιότητα, άλλοι, συμπεριλαμβανομένου ενός πρώην διευθυντή ναυτιλιακών επιχειρήσεων και ενός τεχνικού, αποκάλυψαν ότι «τα ζητήματα ασφάλειας, ιδίως τα ζητήματα σχεδιασμού, αγνοούνταν».

Ένας από τους τεχνικούς της εταιρείας δήλωσε σύμφωνα με το BBC, ότι είχε ανησυχίες σχετικά με το επιχειρηματικό μοντέλο της OceanGate. Σύμφωνα με τους κανονισμούς των ΗΠΑ, είναι παράνομη η μεταφορά επιβατών σε υποβρύχιο, η λειτουργία του οποίου είναι σε πειραματικό στάδιο.

