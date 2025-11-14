Μια πλάκα με την επιγραφή «Υπουργείο Πολέμου» τοποθέτησε στην είσοδο του Πενταγώνου ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, ανεβάζοντας μάλιστα και τo σχετικό βίντεο στα social media αναγγέλλοντας επισήμως τη νέα εποχή του υπουργείου Άμυνας.

This is a new era for the Department of War. pic.twitter.com/Aq504rXjNF November 14, 2025

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε υπογράψει τον Σεπτέμβριο εκτελεστικό διάταγμα, που άλλαζε το όνομα του Υπουργείου Άμυνας ξανά σε Υπουργείο Πολέμου, όπως ήταν η αρχική ονομασία του για περισσότερα από 150 χρόνια, από το 1789 έως το 1947.

«Καλώς ήρθατε στο υπουργείο Πολέμου», ανέφερε σε ανάρτησή του στο X, το (πρώην) υπουργείο Άμυνας.

NEWS: Department of War Name Set in Bronze at Pentagon Entranceshttps://t.co/LNebOVIOJk — Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) November 14, 2025

«Θέλαμε να αντικαταστήσουμε τις παλιές πινακίδες, γιατί θέλουμε όλοι όσοι περνούν από αυτή την πόρτα να καταλάβουν ότι είμαστε απολύτως σοβαροί σχετικά με την αλλαγή του ονόματος αυτής της υπηρεσίας», δήλωσε ο Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος πλέον έχει αλλάξει και την επίσημο τίτλο του στα social media ως Υπουργός Πολέμου.

«Αυτή είναι μια νέα εποχή του υπουργείου Πολέμου που επικεντρώνεται στη νίκη στους πολέμους» ανέφερε, τονίζοντας ότι «επαναφέρουμε το υπουργείο στην εποχή του Χένρι Νοξ και του Τζορτζ Ουάσινγκτον και στην ίδρυση του έθνους μας, για να πολεμήσουμε και να κερδίσουμε τους πολέμους της χώρας μας».

Ο Χέγκσεθ αναφέρει ωστόσο ότι ο στόχος του υπουργείο Πολέμου «είναι να αποτρέπουμε τους πολέμους εξαρχής… να εγκαθιδρύσουμε την ειρήνη».

Μία από αυτές τις νέες πλάκες τοποθετήθηκε στην Είσοδο του Ποταμού, η οποία βλέπει στον ποταμό Ποτόμακ και χρησιμεύει ως η μεγάλη είσοδος του Πενταγώνου. Εκεί ο Υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγσεθ χαιρετά ομολόγους του από εταίρους και συμμαχικά έθνη, καθώς και άλλους αξιωματούχους και διακεκριμένους επισκέπτες.

Η Είσοδος του Mall, η οποία βλέπει βόρεια προς το National Mall στην Ουάσινγκτον, απέκτησε επίσης μια νέα πινακίδα. Έξω από αυτήν την είσοδο βρίσκονται οι χώροι προσγείωσης ελικοπτέρων του Πενταγώνου.

Welcome to the War Department. pic.twitter.com/Cdlm7LLT3V — DOW Rapid Response (@DOWResponse) November 13, 2025

Οι νέες χάλκινες πλάκες - με διαστάσεις περίπου 9 επί 9 εκατοστά η καθεμία και βάρος περίπου 40 κιλά - αντικατέστησαν τις παλιές πλάκες, που έγραφαναν «Υπουργείο Άμυνας» και βρίσκονταν στο κτίριο για περισσότερα από 70 χρόνια.

