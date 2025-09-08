Τaurus στο Κίεβο αντί για κατάπαυση του πυρός;

Η ρωσική επίθεση στο Κίεβο το Σαββατοκύριακο ήταν από τις πιο σφοδρές. Κορυφαίο στέλεχος των Χριστιανοδημοκρατών επαναφέρει τώρα το θέμα της αποστολής πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς.Ανταπόκριση από το Βερολίνο



To βράδυ από το Σάββατο προς την Κυριακή ήταν από τα χειρότερα που βίωσαν οι κάτοικοι του Κιέβου από την έναρξη της ρωσικής εισβολής. Με μαζικές επιθέσεις ντρόουν επλήγησαν και κυβερνητικά κτήρια, τα οποία τυλίχθηκαν εν μέρει στις φλόγες.

Όπως ανέφερε στο δίκτυο ZDF ο στρατιωτικός αναλυτικής Νίκο Λάνγκε, η Ρωσία εντείνει συστηματικά τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, κυρίως με ιρανικά ντρόουν τύπου Σαχέντ. Σύμφωνα με το γερμανικό δίκτυο καταγράφηκαν 800 ντρόοουν και 13 πύραυλοι την ίδια χρονική περίοδο.Ενδιαφέρον προκαλεί όμως και η εξής εκτίμηση του Λάνγκε: η Ρωσία αναμένεται να αυξήσει την κατασκευή ντρόουν από 8.000 σε 12.000 τον μήνα. «Φοβάμαι ότι θα μπορούσαμε να δούμε 1.000, 1.500, 2.000 ντρόουν σε επιθέσεις», λέει χαρακτηριστικά. Όσο για τα πλήγματα σε κυβερνητικά κτήρια στην καρδιά του Κιέβου, εκτιμά πώς αυτά δεν έχουν απλώς συμβολική αξία αλλά θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια μελών της κυβέρνησης, παρόλο που προς το παρόν δεν φαίνεται να υπάρχει κίνδυνος για τα άτομα που βρίσκονται μέσα σε αυτά.Κίζεβετερ: Να σταλούν TaurusTην ίδια ώρα ο εκπρόσωπος των Χριστιανοδημοκρατών για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Ρόντεριχ Κίζεβετερ, μιλώντας στην εφημερίδα Süddeutsche Zeitung, επαναλαμβάνει το αίτημα για αποστολή πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς που μπορούν να πλήξουν στόχους σε μεγάλο βάθος εντός της Ρωσίας.Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά: «αντί να ελπίζει, εντελώς μη ρεαλιστικά, σε διαπραγματεύσεις και κατάπαυση του πυρός, χάνοντας χρόνο σε αντιπαραγωγικές ψευτοδιαπραγματεύσεις, θα έπρεπε π.χ. η Γερμανία να ακολουθήσει το παράδειγμα των σκανδιναβικών χωρών. Για τον ίδιο, η Ρωσία «δεν θέλει συμφωνία έναντι γης» αλλά «δείχνει καθημερινά την διάθεσή της να αφανίσει την Ουκρανία».Κλέκνερ: «Πόλεμος κατά της αλήθειας»Από την πλευρά της η πρόεδρος της γερμανικής βουλής Γιούλια Κλέκνερ, από την Οτάβα και τη συνάντηση προέδρων των κοινοβουλίων των χωρών της ομάδας των G7, ανέφερε ότι «ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας ενάντια στην Ουκρανία είναι και ένας πόλεμος κατά της αλήθειας», σημειώνοντας ότι «συνοδεύεται από καμπάνιες παραπληροφόρησης που στόχο έχουν, πέρα από την Ουκρανία, να αποσταθεροποιήσουν τις δημοκρατικές κοινωνίες».Ως προς τις προσπάθειες επηρεασμού της κοινής γνώμης στις δυτικές χώρες από τη Ρωσία, όπως σημειώνει το δίκτυο ZDF, η πρόεδρος της γερμανικής βουλής εστιάζει στα νέα ψηφιακά μέσα και τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης «που λειτουργούν ως καταλύτες για την προπαγάνδα, για τον σχηματισμό πολιτικών μπλοκ, για την παραπληροφόρηση κια την υποκίνηση βίας».

