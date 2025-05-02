Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν 42χρονος με το αυτοκίνητο του έπεσε πάνω σε πλήθος ανθρώπων στο κέντρο της Στουτγκάρδης, στη νοτιοδυτική Γερμανία, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία την Παρασκευή σύμφωνα με την Deutsche Welle.

Αρχικά έγινε λόγος για τρία και στη συνέχεια για οκτώ τραυματίες. Μια εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε στην εφημερίδα BILD: «Ο ακριβής αριθμός δεν είναι ακόμη γνωστός. Υπήρξαν επίσης σοβαροί τραυματισμοί». Ένα άτομο χρειάστηκε να διασωληνωθεί.

Η εφημερίδα Bild, επικαλούμενη αυτόπτες μάρτυρες, ανέφερε ότι μια γυναίκα που έσπρωχνε ένα καροτσάκι μωρού χτυπήθηκε από τη μαύρη Mercedes G-Class SUV.

Ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας. Σύμφωνα με το SWR, είναι Γερμανός πολίτης.

Με βάση ανακοίνωση της αστυνομίας οι ερευνητές πιστεύουν ότι επρόκειτο για "τραγικό τροχαίο ατύχημα". Το βράδυ της Παρασκευής, η αστυνομία έγραψε στο X: «Με βάση την τρέχουσα κατάσταση της έρευνας και τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες μέχρι στιγμής, οι συνάδελφοί μας στην επιχείρηση Olgaeck πιστεύουν ότι επρόκειτο για ένα τραγικό τροχαίο ατύχημα. Προς το παρόν δεν υπάρχουν στοιχεία ότι ήταν επίθεση ή σκόπιμη πράξη».

🇩🇪 Police report a man crashed his car into a crowd in central Stuttgart, injuring three people.



The fire department notes several victims are seriously injured.



The driver is in custody, according to a police spokesperson. — BILD pic.twitter.com/wciWeOnwSv — Vanguard Intel Group 🛡 (@vanguardintel) May 2, 2025

#Update Nachdem ein Auto im Bereich #Olgaeck offenbar in eine Personengruppe gefahren war, dauert unser Polizeieinsatz an. Aktuell kommt es in #Mitte zu starken Verkehreinschränkungen. Bitte umfahren Sie den Bereich! Auch der Stadtbahnverkehr ist teils unterbrochen. #s0205 Ihre… — Polizei Stuttgart (@PP_Stuttgart) May 2, 2025

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της αστυνομίας νωρίτερα: «Αφού ένα αυτοκίνητο προφανώς έπεσε πάνω σε μια ομάδα ανθρώπων στην περιοχή Olgaeck, η αστυνομική μας επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη. Αυτήν τη στιγμή υπάρχουν αυστηροί περιορισμοί στην κυκλοφορία στο Mitte. Παρακαλούμε αποφύγετε την περιοχή! Μερική διακοπή και στη λειτουργία του τραμ».

Πηγή: skai.gr

