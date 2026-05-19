Global Sumud Flotilla: Άγνωστη η τύχη των ακτιβιστών

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Συνεχίζεται η ισραηλινή επιχείρηση κατάληψης του διεθνούς ανθρωπιστικού στολίσκου Global Sumud Flotilla που έχει στόχο τη Γάζα.

Ο IDF ελέγχει συνολικά 57 πλοιάρια της αποστολής που μεταφέρει πάνω από 400 ακτιβιστές από περισσότερες από 40 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ελάχιστες πληροφορίες, ενώ οι ακτιβιστές χαρακτηρίζουν την ενέργεια «παράνομη».

Τα ισραηλινά ειδησεογραφικά μέσα μεταδίδουν με το σταγονόμετρο πληροφορίες σχετικά με την ανθρωπιστική αποστολή του διεθνούς στολίσκου Global Sumud Flotilla, τόσο ως προς την πορεία της επιχείρησης κατάληψης από τον IDF των συνολικά 57 πλοιαρίων που τον συναποτελούν, όσο και ως προς την τύχη των ακτιβιστών που επιβαίνουν σε αυτά, οι οποίοι ξεπερνούν τους 400 και προέρχονται από πάνω από 40 χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας.

Η αδερφή της Ιρλανδής Προέδρου σε πλοιάριο

Είναι χαρακτηριστικό ότι, μιλώντας χθες βράδυ σε δημοσιογράφους στο Δουβλίνο, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας, Κάθριν Κόνολι, δήλωσε ότι δεν γνωρίζει ούτε εκείνη ποια είναι η τύχη της αδελφής της, δρος. Μάργκαρετ Κόνολι, η οποία επέβαινε και εκείνη σε ένα από τα πλοιάρια του Global Sumud Flotilla.



Η Ιρλανδή Πρόεδρος χαιρέτισε την επιλογή της αδελφής της να συμμετάσχει στην ανθρωπιστική διεθνή πρωτοβουλία με σκοπό την παράδοση ανθρωπιστικού υλικού στη Γάζα και το σπάσιμο του ναυτικού αποκλεισμού που έχει επιβάλει το Ισραήλ.



Η κρατική ισραηλινή τηλεόραση μετέδωσε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα βίντεο διάρκειας λίγων δευτερολέπτων, στο οποίο καταγράφεται το ρεσάλτο των κομάντος του IDF στο πλοιάριο Monkey στα ανοιχτά των ακτών της Γάζας.



Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών ανήρτησε από τον επίσημο λογαριασμό του στην πλατφόρμα Χ σύντομο βίντεο, στο οποίο απεικονίζεται μεγάλος αριθμός ακτιβιστών σε κλειστό χώρο, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται η ταυτότητα των ακτιβιστών ή το ακριβές σημείο κράτησής τους. Άγνωστο, επίσης, παραμένει πότε ακριβώς και με ποια διαδικασία θα αφεθούν ελεύθεροι από τις ισραηλινές αρχές ασφαλείας.



Τέλος, το Γραφείο Τύπου της ισραηλινής κυβέρνησης δημοσιοποίησε χθες βίντεο, στο οποίο ο πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου εκφράζει τα συγχαρητήριά του στον IDF, ενώ βρισκόταν στον θάλαμο επιχειρήσεων.

«Παράνομη επιθετική ενέργεια του Ισραήλ»

Οι υπεύθυνοι του στολίσκου κάνουν λόγο για «παράνομη επιθετική ενέργεια του Ισραήλ», καθώς και για «απαγωγές ακτιβιστών». Επιπλέον, υποστηρίζουν ότι δέκα πλοιάρια έχουν διαφύγει και συνεχίζουν κανονικά την πορεία τους προς τη Γάζα.



Την ισραηλινή επιχείρηση καταδικάζουν, σε κοινή δήλωσή τους, οι υπουργοί Εξωτερικών από εννέα χώρες – μεταξύ των οποίων η Ισπανία, η Βραζιλία και η Τουρκία.

Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.