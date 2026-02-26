Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν αναφέρει ότι «τέθηκαν σημαντικές προτάσεις τόσο για το πυρηνικό πρόγραμμα όσο και για την άρση των κυρώσεων» κατά τη διάρκεια των περίπου τρίωρων συνομιλιών που διεξήχθησαν μέχρι στιγμής σήμερα ανάμεσα σε Τεχεράνη και Ουάσινγκτον στη Γενεύη.

Οι συνομιλίες ήταν «πολύ σοβαρές», δήλωσε ο εκπρόσωπος στην ιρανική κρατική τηλεόραση.

«Έχουν προταθεί πρωτοβουλίες για τις οποίες απαιτείται διαβούλευση με τις πρωτεύουσες», δήλωσε ο ίδιος, αφήνοντας να εννοηθεί η ανάγκη οι συνομιλίες να προχωρήσουν πέρα από αυτόν τον τρίτο γύρο.

«Θα επαναλάβουμε τις διαπραγματεύσεις στη Γενεύη γύρω στις 6 μ.μ. τοπική ώρα (7 μ.μ. ώρα Ελλάδας)», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

«Υπάρχουν αντιφατικές δηλώσεις από ορισμένους Αμερικανούς αξιωματούχους, οι οποίες εγείρουν αμφιβολίες για τη σοβαρότητά τους».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.