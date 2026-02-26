Διάλειμμα στις συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν στη Γενεύη – Θα συνεχιστούν το απόγευμα, αισιοδοξία από το Ομάν

Σε προσωρινή παύση τέθηκαν οι συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν στη Γενεύη για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, με τις διαπραγματεύσεις να αναμένεται να συνεχιστούν αργότερα το απόγευμα, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Tasnim.

Όπως δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, οι δύο πλευρές έχουν προχωρήσει σήμερα σε ανταλλαγή «δημιουργικών και θετικών ιδεών» κατά τη διάρκεια των επαφών τους στη Γενεύη.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι οι διαπραγματευτές διακόπηκαν προσωρινά για ένα διάλειμμα και οι απεσταλμένοι πρόκειται να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων αργότερα εντός της ημέρας.

Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα ότι με την επανέναρξη των επαφών θα καταστεί δυνατή περαιτέρω πρόοδος στις διαπραγματεύσεις.

Πηγή: skai.gr

