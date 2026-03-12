Ο εκπρόσωπος Τύπου του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ διαψεύδει κατηγορηματικά ότι η χώρα του ανέπτυσσε πυρηνικά όπλα.

«Όλα όσα λένε οι ΗΠΑ για το πυρηνικό μας πρόγραμμα και για τις απειλές από το Ιράν είναι ένα μεγάλο ψέμα. Το πυρηνικό μας πρόγραμμα είναι ειρηνικό. Δείξτε μου έστω και ένα στοιχείο από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας που αποδεικνύει ότι δεν είναι ειρηνικό» ισχυρίστηκε ο Ιρανός αξιωματούχος σε συνέντευξη του στην σερβική δημόσια τηλεόραση (RTS).

Ο Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ υποστήριξε την άποψη ότι ο πόλεμος κατά του Ιράν στοχεύει την Κίνα. «Αυτός ο πόλεμος είναι ένας αγώνας για εξουσία και για πετρέλαιο. Ο έλεγχος των αποθεμάτων πετρελαίου του Ιράν θα σήμαινε τον έλεγχο του ενός τρίτου των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου, με εκείνα της Βενεζουέλας, αυτό θα ήταν ένας πραγματικός εφιάλτης για την Κίνα» δήλωσε στην RTS ο εκπρόσωπος Τύπου του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Χαρακτήρισε στρατηγικής σημασίας για την ασφάλεια του Ιράν τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ επισημαίνοντας ότι η πολεμική κατάσταση στην περιοχή αυτή επιβλήθηκε με την χρήση αμερικανικών βάσεων που βρίσκονται σε γειτονικές χώρες. «Δεν υπάρχει εχθρότητα προς καμία χώρα στην περιοχή. Αυτοί είναι οι Μουσουλμάνοι αδελφοί και αδελφές μας. Λυπούμαστε που οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν το έδαφός τους για να επιτεθούν στο Ιράν. Οι αμερικανικές βάσεις είναι η αιτία της ανασφάλειας στην περιοχή. Δεν θέλαμε αυτή την κατάσταση στα στενά του Ορμούζ, μας έχει επιβληθεί» υποστηρίζει ο Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ.

Ο Ιρανός διπλωμάτης απέφυγε να απαντήσει στην ερώτηση αν αναμένει εμπλοκή της Ρωσίας στην πολεμική σύρραξη. Αρκέστηκε να τονίσει ότι «το Ιράν έχει καλές σχέσεις με τη Ρωσία και άλλες χώρες που είναι υπεύθυνες για την ειρήνη, την ασφάλεια στον κόσμο και καταδικάζουν ξεκάθαρα την επιθετικότητα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν». Εξέφρασε τη λύπη του που δεν έπραξαν το ίδιο κάποιες ευρωπαϊκές χώρες καθώς και η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας.

Ο Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ στην συνέντευξη του στη σερβική δημόσια τηλεόραση εξέφρασε την απορία του για την επιβολή νέων κυρώσεων κατά του Ιράν επισημαίνοντας ότι είναι λυπηρό να τιμωρείται «η χώρα που έγινε αναίτια το θύμα δύο πυρηνικών καθεστώτων».

Δείτε περισσότερα για την κρίση στη Μέση Ανατολή ΕΔΩ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.