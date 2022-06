Υπάλληλος της Disneyland κατέστρεψε πρόταση γάμου

Την πιο ρομαντική στιγμή ενός ζευγαριού αποφάσισε να χάλασει ένας υπάλληλος της Disneyland, ο οποίος πιθανότατα για λόγους ασφαλείας έσπευσε να τους μετακινήσει από το σημείο που είχαν σταθεί.

Πάνω που ο άντρας είχε γονατίσει μπροστά στην σύντροφό του με το κουτάκι του μονόπετρου στο χέρι, «πετάχτηκε» από το πουθενά ο υπάλληλος.

Τουλάχιστον το ζευγάρι κράτησε τη ψυχραιμία του.

Όπως μπορείτε να δείτε και στο βίντεο, ο υπάλληλος αρπάζει το δαχτυλίδι από το χέρι του γαμπρού και να τους δείχνει να πάνε παρακάτω που «είναι καλύτερα».

The happiest place on Earth…unless this loser is on duty pic.twitter.com/Dn0VHwCthx