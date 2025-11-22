Τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας με ανακοίνωση τους χαιρέτισαν την υπογραφή, στις 15 Νοεμβρίου, του Πλαισίου της Ντόχα για την Ειρήνη μεταξύ της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό (ΛΔΚ) και της Alliance Fleuve Congo / Mouvement du 23 mars (AFC/M23), ως ένα σημαντικό βήμα προς την αποκλιμάκωση, την παύση των εχθροπραξιών, την εθνική συμφιλίωση, την αποκατάσταση της σταθερότητας, την ανασύνθεση της εμπιστοσύνης και την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτιών της σύγκρουσης στην ανατολική ΛΔΚ.

Εξέφρασαν τη βαθιά εκτίμησή τους προς το Κατάρ για τον καθοριστικό διαμεσολαβητικό του ρόλο, καθώς και προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, και επανεπιβεβαίωσαν τον ουσιαστικό ρόλο της Αφρικανικής Ένωσης και του Τόγκο στο πλαίσιο αυτό.

Τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας κάλεσαν τους υπογράφοντες να υλοποιήσουν τη δέσμευσή τους για μια μόνιμη, αποτελεσματική και επαληθεύσιμη κατάπαυση του πυρός. Κάλεσαν επίσης τα μέρη να παραμείνουν δεσμευμένα και να εργαστούν με καλή πίστη για την ολοκλήρωση όλων των εκκρεμών πρωτοκόλλων, παραρτημάτων και τεχνικών ρυθμίσεων, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή, με στόχο την αποδόμηση όλων των παράνομων παράλληλων διοικήσεων και την αποκατάσταση της κρατικής εξουσίας σε ολόκληρη τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, σύμφωνα με το Ψήφισμα 2773 (2025).

Τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας εξέφρασαν επίσης την αποφασιστικότητά τους να υποστηρίξουν ενεργά την εφαρμογή της ειρηνευτικής διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους εφαρμογής της κατάπαυσης του πυρός, με τη στήριξη της Αποστολής Σταθεροποίησης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (MONUSCO), καθώς και περιφερειακών μηχανισμών, όπου ενδείκνυται, για έναν συμφωνημένο μηχανισμό επαλήθευσης.

Επανέλαβαν επίσης τις απαιτήσεις τους προς όλους τους παράγοντες να συνεργαστούν πλήρως με τη MONUSCO και να διασφαλίσουν την ανεμπόδιστη εφαρμογή της εντολής της.

Επανέλαβαν τις ανησυχίες τους για την κατάσταση ασφάλειας και την ανθρωπιστική κατάσταση στην ανατολική ΛΔΚ. Τόνισαν την ανάγκη αξιοποίησης της παρούσας δυναμικής για την επίτευξη απτής προόδου στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και τη διευκόλυνση πλήρους, ασφαλούς και ανεμπόδιστης ανθρωπιστικής πρόσβασης, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των ανθρωπιστικών πτήσεων, στην ανατολική ΛΔΚ. Χαιρέτισαν τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν στη Διάσκεψη των Παρισίων για την Ειρήνη και την Ευημερία στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών, στις 30 Οκτωβρίου, και κάλεσαν τα σχετικά μέρη να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους.

Ζήτησαν επίσης από όλα τα μέρη να συμμορφωθούν πλήρως με το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων για την προστασία των αμάχων, και επανέλαβαν ότι οι υπεύθυνοι για παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, καθώς και παραβιάσεις και καταχρήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πρέπει να λογοδοτήσουν.

Το ΣΑ ΟΗΕ επανεπιβεβαίωσε τη σταθερή τους προσήλωση στην κυριαρχία, ανεξαρτησία, ενότητα και εδαφική ακεραιότητα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και κάλεσαν όλα τα μέρη να τιμήσουν, με καλή πίστη, τις υποχρεώσεις και δεσμεύσεις τους για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης στην ανατολική ΛΔΚ και στην περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.