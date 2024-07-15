Υεμένη: Σκάφος ανέφερε ότι δέχεται επίθεση στα ανοικτά της Χοντεϊντά

Ο βρετανικός φορέας για την ασφάλεια του θαλάσσιου εμπορίου (UKMTO) ανακοίνωσε σήμερα ότι έλαβε αναφορά ότι εμπορικό πλοίο δέχεται επίθεση από τρία μικρά σκάφη σε απόσταση 70 ναυτικών μιλίων νοτιοδυτικά της Χοντεϊντά της Υεμένης.

Ένα μη επανδρωμένο μικρό σκάφος συγκρούστηκε με το πλοίο δύο φορές και δύο επανδρωμένα μικρά σκάφη εξαπέλυσαν πυρά εναντίον του, ανακοίνωσε ο UKMTO.

Το πλοίο και το πλήρωμα είναι ασφαλή, σύμφωνα με αναφορές, και το σκάφος πλέει προς τον επόμενο προορισμό του αφού εφάρμοσε «μέσα αυτοπροστασίας», σύμφωνα με τον UKMTO.

Από τον Νοέμβριο, οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθι της Υεμένης εξαπολύουν επιθέσεις με drones και πυραύλους στις θαλάσσιες οδούς στην Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν. Οι αντάρτες υποστηρίζουν ότι οι ενέργειες αυτές γίνονται σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους, στον πόλεμο με το Ισραήλ στη Γάζα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.