Ο Κιρ Στάρμερ, ηγέτης του αντιπολιτευόμενου Εργατικού Κόμματος και φαβορί για να γίνει ο επόμενος πρωθυπουργός της Βρετανίας, δήλωσε σήμερα ότι θα παραιτηθεί, αν το κόμμα του δεν κερδίσει τις εκλογές της 4ης Ιουλίου.

Ερωτηθείς σε εκπομπή του BBC αν θα παραιτηθεί αν το Εργατικό Κόμμα χάσει ή χάσει με μεγάλη διαφορά, ο Στάρμερ απάντησε: «Ναι».

Το Εργατικό Κόμμα προηγείται κατά περίπου 20 ποσοστιαίες μονάδες στις περισσότερες δημοσκοπήσεις και προβλέπεται ότι θα κερδίσει με άνεση αρκετές έδρες για να σχηματίσει την επόμενη κυβέρνηση, βάζοντας τέλος στην πρωθυπουργία του Ρίσι Σούνακ και σε 14 χρόνια κυβερνήσεων του Συντηρητικού Κόμματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.