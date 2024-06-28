Αν και η θεματολογία του αμερικανικού debate λίγο αφορούσε την εξωτερική πολιτική, η κακή επίδοση του Τζο Μπάιντεν θα αναγκάσει τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών να αρχίσουν να προετοιμάζονται για μία επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ, εκτιμούν οι αναλυτές.

Οι υποστηρικτές του Μπάιντεν ήλπισαν ότι το debate θα σβήσει τις ανησυχίες για την ηλικία του, αλλά πολλά μέλη του Κονγκρέσου, αναλυτές και επενδυτές παραδέχονται ότι η μονομαχία έδωσε ώθηση στον Τραμπ.

...I can't believe that just happened. pic.twitter.com/qbbQDnjkDP — Russell Brand (@rustyrockets) June 28, 2024

«Ο κ. Τραμπ δεν νίκησε, αλλά ο κ. Μπάιντεν μπορεί και να κατέρρευσε», δηλώνει ο Κουνιχίκο Μιγιάκε, Ιάπωνας, πρώην διπλωμάτης και τώρα διευθυντής ερευνών στο think tank Canon Institute for Global Studies.

«Αντίθετα με αυτό που συνέβαινε πριν από οκτώ χρόνια, είμαστε πολύ περισσότερο προετοιμασμένοι, όπως και άλλοι ευρωπαίοι και ασιάτες σύμμαχοι. Ωστόσο, ο κ. Τραμπ παραμένει απρόβλεπτος».

Για την Ιαπωνία και την Νότια Κορέα, που περιλαμβάνονται στους στενότερους συμμάχους των ΗΠΑ στην Ασία, οι σχέσεις με την κυβέρνηση Τραμπ ήταν τεταμένες λόγω των απαιτήσεών του για μεγαλύτερη συμβολή στην στρατιωτική βοήθεια και εξαιτίας της δημιουργίας εντάσεων στις εμπορικές συναλλαγές.

Ο Τραμπ ξεκίνησε επίσης έναν πόλεμο δασμών με την Κίνα, την δεύτερη σε μέγεθος οικονομία του κόσμου, και απειλεί με δασμούς 60% ή υψηλότερους σε όλα τα κινεζικά προϊόντα, αν κερδίσει τις εκλογές του Νοεμβρίου.

Στην Ευρώπη, η στάση του Τραμπ απέναντι στην Ατλαντική Συμμαχία και οι απαιτήσεις του για μεγαλύτερη συμμετοχή στις δαπάνες προς τα άλλα μέλη του ΝΑΤΟ κυριάρχησαν κατά την προεδρία του. Ο σκεπτικισμός του απέναντι στο ΝΑΤΟ προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία τώρα, καθώς η επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας έχει φέρει τον πόλεμο στο κατώφλι της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

I’ve never been a fan of President Donald Trump - but he’s absolutely destroying Joe Biden in this debate… Trump is also being surprisingly generous here. This is an embarrassment to the DNC #Debates2024 pic.twitter.com/eJd76h7vjp — Andy Signore (@andysignore) June 28, 2024

Ο Πίτερ Λι του Asan Institute for Policy Studies της Σεούλ δηλώνει ότι το debate «έκανε πολύ περισσότερο ανάγλυφη» την πιθανότητα μίας δεύτερης προεδρίας Τραμπ. Ο ίδιος περιμένει ότι ο Τραμπ θα είναι πολύ πιο σκληρός την δεύτερη φορά απέναντι στους συμμάχους και τις αμυντικές δαπάνες.

Ο Λι Τζάε-ιλ, αναλυτής της Eugene Investment & Securities, θεωρεί ότι οι εταιρείες που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις αμερικανικές αγορές θα πρέπει να ανησυχούν λόγω «της μυριάδας των σχετικών με τους δασμούς πολιτικών της προηγούμενης κυβέρνησης Τραμπ».

Κατά την διάρκεια του debate, ο Τραμπ κατηγόρησε τον Μπάιντεν ότι δεν τήρησε σκληρή στάση στον τομέα των εμπορικών συναλλαγών με την Κίνα. Είπε επίσης ότι ο Σι Τζινπίνγκ της Κίνας, ο Κιμ Γιονγκ Ουν της Βόρειας Κορέας και ο Βλαντίμιρ Πούτιν της Ρωσίας «δεν σέβονται» τον Μπάιντεν και ότι ο Δημοκρατικός «οδηγεί την χώρα προς τον Γ' Παγκόσμιο Πόλεμο».

Ο Μπάιντεν απάντησε ότι οι προτάσεις περί δασμών του Τραμπ θα σημάνουν υψηλότερο κόστος για τους αμερικανούς καταναλωτές και ότι εναγκαλίζεται ανθρώπους σαν τον Κιμ και τον Πούτιν.

Η βασική αίσθηση από το debate είναι ότι ήταν καταστροφή για τον Μπάιντεν, δήλωσε ο Πίτερ Ντιν, καθηγητής στο United States Studies Centre του Σίδνεϊ, αφού συμμετείχε στο workshop με τίτλο «Trump 2.0».

«Η διάθεση έχει αλλάξει σημαντικά μετά το debate και η γενική άποψη είναι ότι αν δεν προετοιμαζόσασταν για το Trump 2 τότε, αυτή είναι η έξυπνη κίνηση που πρέπει να κάνετε τώρα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.