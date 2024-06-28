Γερμανός κυβερνητικός αξιωματούχος κάλεσε σήμερα τους Δημοκρατικούς των ΗΠΑ να επανεξετάσουν την υποψηφιότητα του Τζο Μπάιντεν για την προεδρία της χώρας μετά την εμφάνισή του στο πρώτο τηλεοπτικό ντιμπέιτ έναντι του αντιπάλου του, του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία κρίθηκε αποτυχημένη.

«Οι Δημοκρατικοί θα πρέπει να αποφασίσουν στο συνέδριο του κόμματός τους στα μέσα Αυγούστου αν θα συμμετάσχουν πραγματικά στις εκλογές του Νοεμβρίου με τον Τζο Μπάιντεν», δήλωσε ο Μίχαελ Λινκ, αρμόδιος για τη διμερή συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες στους κόλπους της κυβέρνησης του Όλαφ Σολτς.

Για τον υψηλόβαθμο γερμανό αξιωματούχο, ο οποίος έδωσε συνέντευξη στην εφημερίδα Tagesspiegel, οι Δημοκρατικοί έχουν ανάγκη έναν υποψήφιο «ικανό να κερδίσει» και οφείλουν να αναρωτηθούν «ποιός βρίσκεται στην καλύτερη θέση για να εμποδίσει τον Τραμπ να επιστρέψει στην εξουσία».

Στη διάρκεια της χθεσινής, πρώτης τηλεμαχίας «ο Τζο Μπάιντεν παρουσίασε πολλά πεπραγμένα με συγκεχυμένο και μερικές φορές δύσκολο να γίνει γλωσσικά κατανοητός τρόπο», δήλωσε ο Μίχαελ Λινκ, μέλος του φιλελεύθερου κόμματος FDP.

«Είναι κρίμα, διότι, αντίθετα από τον Τραμπ, παρουσίασε πολλά σημαντικά στοιχεία. Όμως δεν πέρασε επαρκώς το μήνυμά του», σύμφωνα με τον συντονιστή των διατλαντικών σχέσεων στους κόλπους του υπουργείου Εξωτερικών.

Ο Λινκ είπε πως προετοιμάζεται «για όλα τα σενάρια» και χαρακτήρισε τις δηλώσεις του ρεπουμπλικανού υποψηφίου Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την εξωτερική πολιτική «συγκεχυμένες και εξοργιστικές» και «ανησυχητικές για τη Γερμανία και την Ευρώπη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

