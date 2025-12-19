Η χριστουγεννιάτικη κάρτα του Ουίλιαμ και της Κέιτ: Ένα τρυφερό οικογενειακό στιγμιότυπο

Ένα τρυφερό οικογενειακό στιγμιότυπο επέλεξαν ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας για τη φετινή χριστουγεννιάτικη κάρτα καθώς το 2025 φτάνει στο τέλος του. Αν και οι εορταστικές κάρτες του πριγκιπικού ζεύγους διαπνέονται πάντα από ένα, έντονα οικογενειακό χαρακτήρα το φετινό στιγμιότυπο ξεχωρίζει για τον ιδιαίτερα προσωπικό του τόνο.

Η λήψη φέρει την υπογραφή του Τζος Σίνερ, ο οποίος επιμελήθηκε και τη φωτογραφία για τα φετινά γενέθλια του πρίγκιπα Τζορτζ. Απεικονίζει τον Ουίλιαμ και την Κέιτ σε ένα καταπράσινο λιβάδι με νάρκισσους, έχοντας στο πλευρό τους τον πρίγκιπα Τζορτζ, την πριγκίπισσα Σάρλοτ και τον πρίγκιπα Λούις.

Η φωτογράφιση πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Απρίλιο στο Νόρφολκ και παρά την απουσία χριστουγεννιάτικων στοιχείων το σκηνικό κρίνεται ως ιδανικό, σύμφωνα με το Woman & Home.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου είχε υπογραμμίσει στο παρελθόν την ιδιαίτερη αδυναμία που τρέφει μαζί με την οικογένειά του για την περιοχή σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως εκεί αισθάνονται «σαν στο σπίτι τους».

