Μετά από μια δύσκολη χρονιά συμβίωσης με τα έφηβα παιδιά της, μια μαμά αποφάσισε να «ακυρώσει» εντελώς τα Χριστούγεννα, χωρίς να τους αγοράσει κανένα δώρο. Ελπίζει ότι η απόφασή της θα δώσει ένα πολύτιμο μάθημα στα παιδιά της και θα θέσεις όρια στη συμπεριφορά τους.

Ωστόσο, πολλοί την κατηγόρησαν για κακή διαπαιδαγώγηση, πιστεύοντας ότι υπήρχαν και άλλοι τρόποι για να συνετίσει τα παιδιά της εκτός από το να τους στερήσει τα χριστουγεννιάτικα δώρα τους.

Το πρωί των Χριστουγέννων, ο λογαριασμός με όνομα χρήστη @aaryannna1 μοιράστηκε ένα βίντεο στο TikTok που έδειχνε το χριστουγεννιάτικο δέντρο της χωρίς ούτε ένα δώρο κάτω από αυτό.

«Καλά Χριστούγεννα στα παιδιά μου που δεν παίρνουν ΤΙΠΟΤΑ φέτος. Συμπεριφέρθηκαν σαν ανόητοι, έμπλεξαν στο σχολείο, μου είπαν ψέματα πολλές φορές, με έβρισαν και δεν με σεβάστηκαν», έγραψε στο κείμενο που συνοδεύει το βίντεο της.

«Έτσι αποφάσισα να μην τους αγοράσω τίποτα φέτος»

Οι αρνητικές αντιδράσεις στην πράξη της

Ενώ η μητέρα επέμενε ότι δίδασκε στα 17 και 15 ετών παιδιά της ένα σημαντικό μάθημα «σκληρής αγάπης», πολλοί θεώρησαν ότι μπορεί να τους προκάλεσε μη αναστρέψιμο τραύμα.

«Αυτό είναι ένα είδος δυσαρέσκειας και πληγής που θα φέρουν για το υπόλοιπο της ζωής τους. Αυτό θα κάνει τη συμπεριφορά τους μόνο χειρότερη, επειδή δεν θα το συγχωρήσουν ή δεν θα το ξεχάσουν ποτέ», σχολίασε ένας χρήστης του TikTok.

«Για μένα, τα Χριστούγεννα δεν είναι διαπραγματεύσιμα, είναι μια στιγμή για να δεθείτε και να μοιραστείτε χρόνο και να είστε ευτυχισμένοι μαζί. Αυτό με στεναχωρεί», έγραψε ένας άλλος.

«Οι γονείς μου δεν με βοηθούσαν με την κατάθλιψη, τη ΔΕΠΥ και το άγχος μου. Τα άφησαν όλα σε εμένα. Τα αντιμετώπιζα χωρίς βοήθεια και αυτό εδραίωσε τη μοναξιά μου. Ένιωθα και ήμουν απόλυτα μόνη. Τώρα δεν έχω καμία επαφή μαζί τους», μοιράστηκε μια άλλη γυναίκα.

Τα θετικά αποτελέσματα

Ενώ κάποιοι έσπευσαν να επισημάνουν ότι τα Χριστούγεννα δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για πειθαρχία, η μαμά είπε ότι το μάθημά της έπιασε τόπο. Την επομένη των Χριστουγέννων, ανέφερε ότι τα παιδιά καθάρισαν τα δωμάτιά τους, έπλυναν και τακτοποίησαν τα ρούχα τους.

Είπε, επίσης, ότι όταν το συζήτησε με τα παιδιά της δεν φάνηκαν τραυματισμένα. Όταν η μαμά ρώτησε την έφηβη κόρη της αν θύμωσε που δεν πήρε δώρα φέτος, το κορίτσι γέλασε, υποστηρίζοντας ότι «δεν ήταν τόσο σοβαρό».

«Τα Χριστούγεννα είναι μια επινοημένη γιορτή για να εξαπλωθεί και να προωθηθεί ο καταναλωτισμός και για να ξοδεύουν οι άνθρωποι περισσότερα χρήματα», είπε η κόρη. Πρόσθεσε επίσης ότι τόσο η ίδια όσο και ο αδελφός της είναι «απένταροι» και δεν θα ήθελαν ούτως ή άλλως να αγοράσουν ή να λάβουν χριστουγεννιάτικα δώρα, σκέψη με την οποία συμφώνησαν και αρκετοί από τους ακολούθους της μητέρας.

Πηγή: skai.gr

