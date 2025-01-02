Γερμανία: Το Κέμνιτς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2025

Το Κέμνιτς, η τρίτη μεγαλύτερη πόλη του ομόσπονδου κρατιδίου της Σαξονίας στη Γερμανία, είναι πλέον από χθες Τετάρτη η Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, μαζί με τη Νόβα Γκόριτσα της Σλοβενίας.

Η επίσημη έναρξη των εκδηλώσεων θα γίνει τη 18η Ιανουαρίου. Η πόλη προγραμματίζει περισσότερες από χίλιες εκδηλώσεις κατά την διάρκεια του 2025, για τις οποίες θα κινητοποιηθούν περισσότεροι από 600 εθελοντές.

Στόχος των διοργανωτών είναι να βγάλουν το Κέμνιτς από την σκιά της Λειψίας και της Δρέσδης και να βελτιώσουν την εικόνα του: από το 2018, όταν 35χρονος Γερμανός έπεσε θύμα επίθεσης αλλοδαπών, η πόλη έχει κατ’ επανάληψη γνωρίσει ταραχές ακροδεξιών και νεοναζιστικών κύκλων.

Πηγή: skai.gr

