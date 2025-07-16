ΗΠΑ: Διακομματικό νομοσχέδιο κατά του εμπάργκο όπλων προς την Κύπρο

Διακομματικό νομοσχέδιο για την παράταση της διάρκειας ισχύος της προεδρικής εξαίρεσης από το εμπάργκο όπλων προς την Κυπριακή Δημοκρατία από ένα σε πέντε έτη, κατέθεσαν βουλευτές του Κογκρέσου των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το End the Cyprus Embargo Act, που υπογράφουν οι Κρις Πάπας, Γκας Μπιλιράκης, Ντίνα Τάιτους και Νικόλ Μαλλιωτάκης, αποσκοπεί στην ενίσχυση της στρατιωτικής συνεργασίας ΗΠΑ–Κύπρου και στην ενδυνάμωση της διαλειτουργικότητας και του στρατηγικού σχεδιασμού.

Οι υποστηρικτές του νομοσχεδίου τόνισαν τον ρόλο της Κύπρου ως αξιόπιστου εταίρου στην Ανατολική Μεσόγειο και επεσήμαναν ότι η ετήσια ανανέωση της εξαίρεσης δυσχεραίνει την προμήθεια αμερικανικού αμυντικού υλικού.

Το νομοσχέδιο απαγορεύει την κατάργηση της εξαίρεσης χωρίς πιστοποίηση ότι η Κύπρος συνεργάζεται με τις ΗΠΑ στην καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και δεν παρέχει λιμενικές διευκολύνσεις σε ρωσικά πολεμικά πλοία.

Η πρωτοβουλία στηρίζεται από τους οργανισμούς AHI, HALC, Coordinated Effort of Hellenes και ΠΣΕΚΑ.

Πηγή: skai.gr

