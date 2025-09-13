Σε κλίμα συγκίνησης η χήρα του Τσάρλι Κερκ είπε το τελευταίο αντίο στον σύζυγό της. Η ίδια μοιράστηκε εικόνες και βίντεο καθώς έκλαιγε δίπλα στο φέρετρο του συζύγου της.

Η Έρικα Κερκ φαίνεται στο βίντεο που έχει αναρτήσει στον λογαριασμό της στο instagram με τους 3,4 εκατ. ακολούθους, να χαϊδεύει απαλά το χέρι του συζύγου της και να στέκεται δίπλα στη σορό του που ήταν τοποθετημένη μέσα σε ένα ξύλινο φέρετρο.

«Ω, σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ. Ο Θεός να σε ευλογεί», λέει η ίδια ενώ κλαίει πάνω από τη σορό του.

Σε μια άλλη εικόνα φαίνεται να έχει καταρρεύσει και να έχει πέσει πάνω στο φέρετρο του συζύγου της.

«Δεν έχετε ιδέα τι έχετε εξαπολύσει»: Οι πρώτες δηλώσεις της χήρας του Τσάρλι Κερκ

Τα συγκεκριμένα στιγμιότυπα δημοσιεύονται λίγες ώρες αφότου η Έρικα Κερκ για πρώτη φορά μετά τη δολοφονία του συζύγου της την Τετάρτη, μίλησε σε ζωντανή μετάδοση από το στούντιο του συζύγου της, δίπλα από την άδεια καρέκλα του, στέλνοντας το μήνυμα ότι η αποστολή του συζύγου της θα συνεχιστεί. «Δεν έχετε ιδέα τι έχετε εξαπολύσει σε ολόκληρη τη χώρα και τον κόσμο», είπε χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται πως ο Κερκ, ένας συντηρητικός ακτιβιστής, πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε την Τετάρτη κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης σε πανεπιστημιούπολη στη Γιούτα. Ο ύποπτος για τη δολοφονία του συνελήφθη το βράδυ της Πέμπτης, αφού παραδόθηκε στην αστυνομία.

«Η φωνή του συζύγου μου θα παραμείνει».

Η Έρικα Κερκ ευχαρίστησε τους ανθρώπους που προσπάθησαν να σώσουν τη ζωή του συζύγου της, καθώς και όσους έδειξαν αγάπη σε αυτήν και την οικογένειά της τις ημέρες μετά τον θάνατό του. Παράλληλα, παρέθεσε αποσπάσματα από τη Βίβλο και μίλησε για την αγάπη του συζύγου της για τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, τον Αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τα δύο παιδιά του ζευγαριού.

Στις δηλώσεις της, η ίδια τόνισε: «Η φωνή του συζύγου μου θα παραμείνει».

Η μετάδοση από τα κεντρικά γραφεία της οργάνωσης Turning Point USA στην Αριζόνα ξεκίνησε με αρκετά λεπτά σιωπής, ενώ η κάμερα έδειχνε την άδεια καρέκλα του Τσάρλι Κερκ.

Καθώς η χήρα του Κερκ άρχισε να μιλάει, κοίταξε ψηλά και ψιθύρισε μια σιωπηλή προσευχή.

Στη συνέχεια ευχαρίστησε τους πρώτους ανταποκριτές που προσπάθησαν να τον σώσουν, το προσωπικό του συζύγου της και τον Λευκό Οίκο.

«Κύριε Πρόεδρε, ο σύζυγός μου σας αγαπούσε. Και ήξερε ότι τον αγαπούσατε κι εσείς», είπε δακρυσμένη, ευχαριστώντας επίσης τον Βανς και τη σύζυγό του Ούσα που συνόδευσαν το φέρετρο πίσω στην Αριζόνα.

«Αλλά πάνω απ' όλα, ο Τσάρλι αγαπούσε τα παιδιά του. Και αγαπούσε εμένα. Με όλη του την καρδιά. Και φρόντιζε να το ξέρω αυτό κάθε μέρα», σημείωσε.

«Σαν πολεμική κραυγή»

Απευθυνόμενη στους «κακούς», η ίδια ανέφερε: «Δεν έχετε ιδέα για τη φωτιά που έχετε ανάψει μέσα σε αυτή τη σύζυγο, οι κραυγές αυτής της χήρας θα αντηχούν σε όλο τον κόσμο σαν πολεμική κραυγή»

«Όλοι θα έπρεπε να το γνωρίζουν αυτό: Αν νομίζατε ότι η αποστολή του συζύγου μου ήταν δυνατή πριν, δεν έχετε ιδέα, δεν έχετε ιδέα τι μόλις εξαπολύσατε σε ολόκληρη τη χώρα και σε αυτόν τον κόσμο», πρόσθεσε η ίδια.

Η περιοδεία του συζύγου της σε πανεπιστημιουπόλεις των ΗΠΑ θα συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια του φθινοπώρου και τα επόμενα χρόνια, είπε, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Το podcast του θα συνεχιστεί επίσης.

Η Έρικα Κερκ μίλησε επίσης για τον ενός έτους γιο τους και την τρίχρονη κόρη τους, λέγοντας ότι δεν ήξερε πώς να εξηγήσει τον ξαφνικό θάνατο του πατέρα τους.

«Μωρό μου, ο μπαμπάς σε αγαπάει τόσο πολύ. Μην ανησυχείς. Είναι σε επαγγελματικό ταξίδι με τον Ιησού», είπε στην κόρη τους.

Η Έρικα Κερκ, 36 ετών, και τα παιδιά τους φέρεται να ήταν στο κοινό όταν πυροβολήθηκε ο σύζυγός της.

Η ίδια είναι επιχειρηματίας και πρώην νικήτρια του τίτλου Μις Αριζόνα ΗΠΑ, η οποία γνώρισε τον σύζυγό της το 2018. Το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε το 2020 και παντρεύτηκε λιγότερο από ένα χρόνο αργότερα, σύμφωνα με το BBC.

Αυτή τη στιγμή κάνει διδακτορικό στις Βιβλικές Σπουδές και παρουσιάζει το podcast Midweek Rise Up που επικεντρώνεται στη βιβλική ηγεσία. Η ίδια είναι επίσης ηθοποιός και μοντέλο, και έχει μια σειρά ρούχων που βασίζεται στην πίστη.

Παρόλο που τα παιδιά και η οικογενειακή ζωή του ζευγαριού είναι τακτικά θέματα στις σελίδες της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν δημοσιεύουν ποτέ εικόνες που δείχνουν τα πρόσωπα των παιδιών τους.

Η σύλληψη υπόπτου

Σημειώνεται πως ένας άνδρας ύποπτος για τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ συνελήφθη μετά από ένα ξέφρενο ανθρωποκυνηγητό, ανακοίνωσαν σήμερα οι αμερικανικές αρχές, δύο ημέρες μετά την δολοφονία του Κερκ, αυτής της επιδραστικής φιγούρας της τραμπικής νεολαίας, ένα συμβάν που συγκλόνισε τις βαθιά πολωμένες Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Η σύλληψη ανακοινώθηκε χθες το πρωί (τοπική ώρα ΗΠΑ) από τον Ντόναλντ Τραμπ και επιβεβαιώθηκε από τις αρχές σε συνέντευξη Τύπου στο Όρεμ, την πόλη της Γιούτα, όπου ο 31χρονος Κερκ πυροβολήθηκε στον λαιμό την Τετάρτη κατά τη διάρκεια δημόσιας συζήτησης σε πανεπιστημιούπολη.

«Τον πιάσαμε», δήλωσε ο Ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης της Γιούτα Σπένσερ Κοξ, αναγνωρίζοντας τον ύποπτο ως τον Τάιλερ Ρόμπινσον.

Ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ τόνισε ότι ο 22χρονος φερόμενος δολοφόνος συνελήφθη το βράδυ της Πέμπτης γύρω στις 22:00 τοπική ώρα (07:00 Παρασκευή, ώρα Ελλάδας) μετά από ένα ανθρωποκυνηγητό που διήρκησε 33 ώρες.

Ο Τραμπ είπε στο Fox News ότι «κάποιος που ήταν πολύ κοντινό πρόσωπο» στον φερόμενο ως δολοφόνο «τον κατήγγειλε», προσθέτοντας ότι ο πατέρας του υπόπτου και ένας πάστορας έπαιξαν ρόλο. Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Γιούτα, ένα μέλος της οικογένειας του Τάιλερ Ρόμπινσον επικοινώνησε με έναν γνωστό του, ο οποίος πλησίασε έναν αξιωματικό επιβολής του νόμου για να πει ότι ο Ρόμπινσον «τους το εκμυστηρεύστηκε ή υπαινίχθηκε ότι αυτός ήταν ο δράστης».

Οι αρχές, οι οποίες χαρακτήρισαν από την ημέρα της δολοφονίας αυτή ως «στοχευμένη» ενέργεια, δεν έχουν αναφερεθεί στα κίνητρα της δολοφονίας.

Ωστόσο, είπαν ότι βρήκαν αντιφασιστικά μηνύματα σε ανακτημένους κάλυκες όπως "'Ε φασίστα! Πιάσε!". Ένας δεύτερος κάλυκας ήταν χαραγμένος με τον τίτλο του διάσημου αντιφασιστικού τραγουδιού "Bella ciao", ενώ άλλα φυσίγγια ήταν γραμμένο ασαφή μηνύματα.

Την προηγούμενη μέρα, το FBI είχε δημοσιεύσει φωτογραφίες και βίντεο του υπόπτου, που έδειχναν έναν αδύνατο νεαρό άνδρα να φοράει ένα σκούρο μπλουζάκι και μια στάμπα μια αμερικανική σημαία.

Σε ένα βίντεο, ένα άτομο που αναγνωρίστηκε ως ο ύποπτος φαίνεται να τρέχει σε μια ταράτσα μετά τους πυροβολισμούς και να πηδάει στο έδαφος.

Στη συνέχεια φαίνεται να εξαφανίζεται σε μια δασώδη περιοχή, όπου οι ερευνητές ανέσυραν ένα κυνηγετικό όπλο τύπου Mauser 30-06. Οι αρχές είχαν ανακοινώσει αμοιβή έως και 100.000 δολαρίων για πληροφορίες.

Μέχρι προχθές Πέμπτη βράδυ, η αστυνομία είχε λάβει περισσότερες από 7.000 κλήσεις για πληροφορίες.

Πηγή: skai.gr

