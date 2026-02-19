Κυβερνοεπίθεση στους Γερμανικούς Σιδηροδρόμους

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Οι Γερμανικοί Σιδηρόδρομοι (DB) δέχθηκαν στοχευμένες κυβερνοεπιθέσεις DDoS, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στο σύστημα κράτησης, με χιλιάδες αιτήματα ανά λεπτό να κατακλύζουν τον διακομιστή τους.

Οι επιθέσεις ξεκίνησαν την Τρίτη και συνεχίστηκαν μέχρι το πρωί της Τετάρτης, επηρεάζοντας την ιστοσελίδα και την εφαρμογή DB Navigator, καθιστώντας αδύνατη την αναζήτηση δρομολογίων και τη διενέργεια online κρατήσεων.

Πρόκειται για μία μορφή ψηφιακού βανδαλισμού, όπου πολλοί υπολογιστές στέλνουν ταυτόχρονα αιτήματα, υπερφορτώνοντας το σύστημα και εμποδίζοντας την κανονική λειτουργία του.

Κυβερνοεπιθέσεις έπληξαν τους Γερμανικούς Σιδηροδρόμους, προκαλώντας προβλήματα στο σύστημα κράτησης. Δισεκατομμύρια αιτήματα ανά λεπτό στον σέρβερ του οργανισμού.«Ήταν μία στοχευμένη επίθεση, η οποία έγινε κατά κύματα» δηλώνει εκπρόσωπος των Γερμανικών Σιδηροδρόμων (DB). Οι δράστες «χτύπησαν» το σύστημα κράτησης, με αποτέλεσμα για μεγάλο χρονικό διάστημα να μην λειτουργεί η αναζήτηση δρομολογίων και να μην ολοκληρώνονται οι online κρατήσεις. Οι επιθέσεις άρχισαν την Τρίτη, αλλά συνεχίστηκαν και το πρωί της Τετάρτης στην ιστοσελίδα του οργανισμού, καθώς και στην εφαρμογή του για κινητά τηλέφωνα, DB Navigator.



Σύμφωνα με τους ειδικούς, είχε εκδηλωθεί μία επίθεση DDoS («επίθεση κατανεμημένης άρνησης υπηρεσίας»), κατά την οποία περισσότεροι υπολογιστές στέλνουν ταυτόχρονα συνεχή αιτήματα για λήψη δεδομένων, με αποτέλεσμα να εξαντλείται η δυνατότητα του δέκτη να επεξεργάζεται τα αιτήματα αυτά. Πρόκειται για χαρακτηριστική περίπτωση «ψηφιακού βανδαλισμού», υπογραμμίζει το πρακτορείο AFP.

Πηγή: Deutsche Welle

Δεν είναι η πρώτη φορά που εκδηλώνονται κυβερνοεπιθέσεις εναντίον των Γερμανικών Σιδηροδρόμων. Επιπλέον, δεν λείπουν και τα κρούσματα δολιοφθοράς μέσω εμπρηστικών μηχανισμών.Bild: Υποψίες για ρωσική επίθεσηΜιλώντας στο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο WDR, η Κλαούντια Πλάτνερ, επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας για την Ασφάλεια των Δικτύων (BSI), κάνει λόγο για μία «επίθεση απίστευτης έντασης». Επισημαίνει μάλιστα ότι ο σέρβερ των Γερμανικών Σιδηροδρόμων δεχόταν «δισεκατομμύρια αιτήματα ανά λεπτό», κάτι που ασφαλώς ξεφεύγει από το σύνηθες πλαίσιο των καθημερινών κυβερνοεπιθέσεων.Επικαλούμενη ανώνυμες πηγές, η εφημερίδα Bild υποστηρίζει ότι για την επίθεση ευθύνονται Ρώσοι, κάτι που ωστόσο δεν επιβεβαιώνει η επικεφαλής της BSI Κλαούντια Πλάτνερ στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ωστόσο, η ίδια υπενθυμίζει ότι από τότε που ξεκίνησε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία έχει αυξηθεί σημαντικά και ο αριθμός των ρωσικών κυβερνοεπιθέσεων στη Γερμανία.Πηγές: dpa, WDR, Bild

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.