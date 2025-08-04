Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε σε δημοσιογράφους χθες Κυριακή πως ο ειδικός απεσταλμένος του Στιβ Γουίτκοφ θα ταξιδέψει στη Ρωσία «την Τετάρτη ή την Πέμπτη», με φόντο το τελεσίγραφο που έχει δώσει στον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Το ταξίδι θα λάβει χώρα «νομίζω την επόμενη εβδομάδα, την Τετάρτη ή την Πέμπτη», είπε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος σε δημοσιογράφους, ενώ είχε προειδοποιήσει την 30ή Ιουλίου ότι το τελεσίγραφό του στον κ. Πούτιν να βάλει τέλος στον πόλεμο επί ποινή ακόμη σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία –και πλέον σε εταίρους της– εκπνέει εντός 10 ημερών.

Στην περιοχή τα υποβρύχια

Ανέφερε επίσης ότι δυο πυρηνικά υποβρύχια που διέταξε να αναπτυχθούν, έπειτα από αντεγκλήσεις μέσω διαδικτύου με τον Ρώσο πρώην πρόεδρο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, βρίσκονται πλέον «στην περιοχή».

Δεν ξεκαθάρισε αν αναφερόταν σε πυρηνοκίνητα υποβρύχια ή υποβρύχια εφοδιασμένα με πυραύλους που φέρουν πυρηνικές κεφαλές. Δεν έδωσε καμιά λεπτομέρεια για την ανάπτυξή τους, που αποτελούν στρατιωτικό μυστικό.

Η επίδειξη δύναμης καταγράφεται ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ έχει διαμηνύσει πως αν η Ρωσία δεν λάβει μέτρα για να τερματιστεί ο πόλεμος θα προχωρήσει σε κυρώσεις τόσο σε βάρος της ίδιας όσο και «δευτερογενείς», σε βάρος εμπορικών εταίρων της, χωρίς να διευκρινίσει τι εννοεί.

Αινιγματικός για τις κυρώσεις

«Θα επιβάλλουμε κυρώσεις, αλλά (οι Ρώσοι) μοιάζουν να είναι πολύ καλοί στην αποφυγή κυρώσεων», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Είναι πανούργοι τύποι και καλοί στην αποφυγή κυρώσεων, οπότε θα δούμε τι θα γίνει», επέμεινε.

Ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν έχει ήδη συναντηθεί με τον Αμερικανό ειδικό απεσταλμένο Γουίτκοφ επανειλημμένα στη Μόσχα, στο πλαίσιο διαδικασίας η οποία στη θεωρία θα οδηγούσε σε αποκατάσταση των σχέσεων — που διακόπηκε απότομα.

Ερωτηθείς ποιο είναι το μήνυμα που θα μεταφέρει ο κ. Γουίτκοφ και αν υπάρχει κάτι που μπορεί να κάνει η Μόσχα για να μην υποστεί νέες κυρώσεις, ο κ. Τραμπ απάντησε: «Ναι, να κλείσει συμφωνία για να σταματήσει να σκοτώνεται κόσμος».

Ανάμεσα στους στόχους των «δευτερογενών» κυρώσεων –προεξοφλείται πως θα έχουν τη μορφή τελωνειακών δασμών–, που επισείει ο Αμερικανός πρόεδρος θα είναι χώρες που συνεχίζουν να έχουν εμπορικές συναλλαγές με τη Ρωσία, ιδίως η Κίνα και η Ινδία.

Κατηγορεί την Ινδία

Εν τω μεταξύ, ο Στίβεν Μίλερ, βοηθός προσωπάρχης του Λευκού Οίκου και βασικός σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ, κατηγόρησε την Ινδία ότι χρηματοδοτεί τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία αγοράζοντας πετρέλαιο από τη Μόσχα, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος κλιμακώνει τις πιέσεις προς το Νέο Δελχί για να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο.

«Αυτό που είπε ξεκάθαρα (ο Τραμπ) είναι ότι είναι απαράδεκτο για την Ινδία να συνεχίζει να χρηματοδοτεί τον πόλεμο αυτόν αγοράζοντας πετρέλαιο από τη Ρωσία», δήλωσε στο Fox Νews.

Δασμοί 25% επί των ινδικών προϊόντων ανακοινώθηκαν την Παρασκευή ως απάντηση στην αγορά στρατιωτικού υλικού και πετρελαίου από την Ρωσία. Ο Τραμπ απείλησε με επιβολή δασμών 100% στις αμερικανικές εισαγωγές από χώρες που αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο εκτός εάν η Μόσχα φθάσει σε ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία.

Πάντως ο Στίβεν Μίλερ μετρίασε την δριμεία κριτική προς την Ινδία σημειώνοντας ότι η σχέση του Τραμπ με τον ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι είναι «φοβερή».

Επίθεση της Ουκρανίας με drones

Γραμμή του δικτύου ηλεκτροδότησης υπέστη ζημιά και προκλήθηκε πυρκαγιά σε κτίριο σιδηροδρομικού σταθμού στη ρωσική περιφέρεια Βολγκαγκράντ (νότια) εξαιτίας επιδρομής ουκρανικών drones τη νύχτα, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

Μη επανδρωμένο εναέριο όχημα εφόρμησης, η γόμωση του οποίου δεν εξερράγη, κατέπεσε σε σιδηροτροχιές κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό Αρτσεντά, ανέφεραν οι τοπικές αρχές μέσω Telegram, επικαλούμενες τον περιφερειάρχη Αντρέι Μπατσάροφ.

«Δεν αναφέρθηκε ζημιά στις σιδηροτροχιές», πάντα σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ρωσικά πλήγματα στην ουκρανική περιφέρεια Ζαπορίζια (νοτιοανατολικά), ανακοίνωσε ο στρατιωτικός περιφερειάρχης Ιβάν Φεντόροφ χθες Κυριακή το βράδυ μέσω Telegram.

Επλήγη η κοινότητα Στεπνοχόρσκ, εξήγησε ο αξιωματικός, διευκρινίζοντας πως σκοτώθηκαν δυο άνδρες, 40 και 50 ετών, και γυναίκα, 58 ετών. Πρόσθεσε πως καταστράφηκαν σπίτια.

Η Στεπνοχόρσκ απέχει λίγα χιλιόμετρα από το μέτωπο.

Οι ρωσικές επιχειρήσεις επικεντρώνονται στο ανατολικό και στο νότιο τμήμα της ουκρανικής επικράτειας στο πλαίσιο του πολέμου που συνεχίζεται από τον Φεβρουάριο του 2022.

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε το 2022 την προσάρτηση, πέρα από τη χερσόνησο της Κριμαίας, τεσσάρων ουκρανικών περιφερειών –Χερσώνα, Ζαπορίζια, Ντονέτσκ, Λουχάνσκ– και προσπαθεί να τις καταλάβει εξ ολοκλήρου έκτοτε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

