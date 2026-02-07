Μπιλ και Χίλαρι Κλίντον ζητούν δημόσια κατάθεση για την υπόθεση Έπσταϊν

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον και η σύζυγός του Χίλαρι ζητούν η κατάθεσή τους στο Κογκρέσο αναφορικά με τις σχέσεις τους με τον Τζέφρι Έπσταϊν, να διεξαχθεί δημόσια, προκειμένου –όπως υποστηρίζουν– να αποτραπεί η πολιτική εκμετάλλευση του θέματος από τους Ρεπουμπλικανούς.

Οι Κλίντον έχουν κληθεί να καταθέσουν κεκλεισμένων των θυρών ενώπιον της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων, η οποία διερευνά τις διασυνδέσεις του αποθανόντος χρηματιστή με ισχυρά πρόσωπα, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο οι αρχές διαχειρίστηκαν πληροφορίες για τα εγκλήματά του.

Οι Δημοκρατικοί καταγγέλλουν ότι η έρευνα χρησιμοποιείται ως πολιτικό όπλο για την επίθεση σε αντιπάλους του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ –ο οποίος διατηρούσε επί χρόνια σχέσεις με τον Έπσταϊν και δεν έχει κληθεί να καταθέσει.

Ρεπουμπλικανοί βουλευτές είχαν προηγουμένως απειλήσει με ψήφο για καταφρόνηση του Κογκρέσου, σε περίπτωση που το ζεύγος Κλίντον δεν εμφανιζόταν για κατάθεση, κάτι το οποίο τελικά συμφώνησαν να κάνουν.

Ωστόσο, ο Μπιλ Κλίντον δήλωσε την Παρασκευή ότι μια κεκλεισμένων των θυρών διαδικασία θα ισοδυναμούσε με «δικαστήριο-παρωδία».

«Ας σταματήσουν τα παιχνίδια και ας γίνει αυτό με τον σωστό τρόπο: σε δημόσια ακρόαση», ανέφερε ο πρώην πρόεδρος των Δημοκρατικών σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Η Χίλαρι Κλίντον, πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, δήλωσε ότι εκείνη και ο σύζυγός της έχουν ήδη ενημερώσει την Επιτροπή Εποπτείας, «για όσα γνωρίζουν».

«Αν θέλετε αυτή τη σύγκρουση… ας γίνει δημόσια», είπε την Πέμπτη.

Την περασμένη εβδομάδα, το υπουργείο Δικαιοσύνης έδωσε στη δημοσιότητα νέο μέρος από τα λεγόμενα «αρχεία Έπσταϊν» –περισσότερα από τρία εκατομμύρια έγγραφα, φωτογραφίες και βίντεο που σχετίζονται με την έρευνα για τον καταδικασθέντα για σεξουαλικά εγκλήματα, χρηματιστή, ο οποίος πέθανε το 2019 όντας στη φυλακή με τον θάνατο του να αποδίδεται σε αυτοκτονία.

Το όνομα του Μπιλ Κλίντον εμφανίζεται συχνά στα αρχεία, ωστόσο δεν έχει προκύψει κανένα στοιχείο που να εμπλέκει τον ίδιο ή τη Χίλαρι Κλίντον σε εγκληματική δραστηριότητα.

Ο πρώην πρόεδρος έχει αναγνωρίσει ότι στις αρχές της δεκαετίας του 2000 ταξίδεψε με το αεροσκάφος του Έπσταϊν στο πλαίσιο ανθρωπιστικού έργου του Ιδρύματος Κλίντον, υπογραμμίζοντας όμως ότι δεν επισκέφθηκε ποτέ το ιδιωτικό του νησί.

Η Χίλαρι Κλίντον, η οποία ήταν αντίπαλος του Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές του 2016, δήλωσε ότι δεν είχε ουσιαστικές επαφές με τον Έπσταϊν, δεν ταξίδεψε ποτέ με το αεροσκάφος του και δεν επισκέφθηκε το νησί του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.