Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και τρεις τραυματίστηκαν μετά από ανταλλαγή πυροβολισμών και σύγκρουση οχημάτων κοντά στο εμπορικό κέντρο Mondawmin Mall το βράδυ της Δευτέρας στη Δυτική Βαλτιμόρη των ΗΠΑ, σύμφωνα με τον αστυνομικό διευθυντή Richard Worley.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στις 9:30 μ.μ. σε μια εκτεταμένη σκηνή εγκλήματος γύρω από το τετράγωνο 2400 της λεωφόρου Liberty Heights. Πολλοί δρόμοι στην περιοχή αποκλείστηκαν.

▶️ Four people were shot in a mass shooting near Baltimore’s Mondawmin Mall in Maryland, USA.@PressTV pic.twitter.com/QtEjKQOz6C — Azadar Hussain (@Azadar04) February 17, 2026

Ο Worley δήλωσε ότι όταν έφτασαν οι αστυνομικοί, δύο οχήματα είχαν συγκρουστεί μεταξύ τους στο πάρκινγκ του εμπορικού κέντρου, με δύο άτομα να φέρουν τραύματα από πυροβολισμούς.

Ένα τρίτο θύμα με μη θανατηφόρο τραύμα από σφαίρα εντοπίστηκε λίγα μέτρα πιο μακριά, ενώ ένα τέταρτο άτομο βρέθηκε νεκρό.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι από τις σκηνές του εγκλήματος κατασχέθηκαν τρία πιστόλια και ένα τουφέκι.

«Όπως μπορείτε να δείτε, πρόκειται για μια εκτεταμένη σκηνή εγκλήματος», είπε ο Worley. «Ήταν μια ανταλλαγή πυροβολισμών. Φαίνεται ότι συνέβη εδώ, σε αυτό το πάρκινγκ όπου τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν».

