Το διάσημο μοντέλο που πολεμά τους μουλάδες μιλά στον ΣΚΑΪ: «Ελπίζω να απελευθερωθεί το Ιράν από το καθεστώς»

Η Φαρνούς Χαμιντιάν είναι γνωστή ακτιβίστρια και μοντέλο και αντιπροσωπεύει όλα όσα μισεί το ιρανικό καθεστώς. Σε αποκλειστική της συνέντευξη στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Δεκατιανοί», η Ιρανή μιλά για την κατάσταση στην πατρίδα της, τα όσα δύσκολα έχει ζήσει η ίδια από παιδί και εύχεται να πέσει το καθεστώς και να γίνουν εκλογές.

Η Φαρνούς Χαμιντιάν, που έχει συνεργαστεί με γνωστούς οίκους όπως ο Dolce&Gabbana και έχει γίνει εξώφυλλο στη Vogue αναφέρει αρχικά: «Αυτό που ελπίζω για το Ιράν είναι να απελευθερωθεί από αυτό το καθεστώς. Αλλά περισσότερο σημαντικό είναι κατά τη γνώμη μου, αυτό που θέλουν οι άνθρωποι που ζουν στο Ιράν. Και αυτό που θέλουν είναι η ανατροπή του καθεστώτος της Ισλαμικής Δημοκρατίας και η έλευση μιας μεταβατικής κυβέρνησης από τον πρίγκιπα Ρεζά Παχλαβί».

Όπως θυμάται: «την πρώτη φορά που με συνέλαβαν, ήμουν 13 ετών, ενώ επέστρεφα από το σχολείο με τη σχολική ποδιά, επειδή φαινόντουσαν τα μαλλιά μου. Και θυμάμαι ότι μου είπαν πως τα γυαλιά ηλίου που φορούσα φαινόντουσαν υπερβολικά δυτικά. Αργότερα, στα 16 μου, με συνέλαβαν στο δρόμο και με βίασαν ομαδικά. Έτσι ήρθα σε άμεση επαφή με το τυραννικό αυτό καθεστώς και είδα τι είναι ικανό να κάνει.

Αλλά εγώ είμαι μόνο ένα από τα εκατομμύρια θύματά τους. Μετά τον θάνατο της Μάχσα Αμίνι, η κυβέρνηση ξεκίνησε εκστρατεία συλλήψεων, μεταξύ των οποίων εφήβους, τους οποίους εξόντωνε. Σε μια περίπτωση μάλιστα, αφού βίασαν ένα κορίτσι, το πυροβόλησαν στα γεννητικά του όργανα. Οπότε, όταν τα είδα όλα αυτά επανήλθαν τα τραύματά του και ότι μου είχε συμβεί και δεν μπορούσα πια να παραμείνω σιωπηλή. Δεν ήθελα να συμβεί σε άλλους αυτό που είχε συμβεί σε μένα».

«Στους ανθρώπους που λένε ‘’όχι στον πόλεμο, οι Ιρανοί δεν θέλουν πόλεμο’’, θα τους ρωτούσα: ‘’αν πυροβολούσαν τα παιδιά σας, μέσα στα σπίτια σας χωρίς να μπορείτε να τα προστατέψετε, αν τα πυροβολούσαν με οπλοπολυβόλα και βαρύ οπλισμό, τι θα κάνατε;’’. Δεν θα δεχόσασταν βοήθεια από τον οποιανδήποτε;».

Ερωτώμενη εάν βλέπει την αμερικανική επίθεση ως επιχείρηση απελευθέρωσης, απάντησε πως «η εισβολή δεν ήταν ποτέ στο πρόγραμμα. Ποτέ. Η εισβολή αποτελεί μια εντελώς κατασκευασμένη προπαγάνδα, διότι εμείς χρειαζόμαστε παρέμβαση. Και αυτό που συμβαίνει στο Ιράν είναι μια παρέμβαση».

Η ίδια σημειώνει πως η ζωή της κινδυνεύει και στο εξωτερικό καθώς το ιρανικό καθεστώς την έχει ως στόχο.

«Κατά τη διάρκεια του κινήματος ‘’Γυναίκες, Ζωή, Ελευθερία’’, είχα αυστηρή προστασία περίπου για 9 μήνες. Και τώρα βρίσκομαι σε μια τοποθεσία, μια μικρή πόλη, την οποία δεν θα ήθελα να αποκαλύψω. Τον προηγούμενο μήνα στον Καναδά απήγαγαν και δολοφόνησαν έναν άνδρα και από τις έρευνες προέκυψε πως πίσω από αυτό κρυβόταν το καθεστώς της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Παλαιότερα, σχεδόν με είχαν βάλει με τη βία μέσα στην ιρανική πρεσβεία στο Παρίσι, αλλά στο τέλος κατάφερα να διαφύγω. Στη συνέχεια είναι 9μηνη ιδιωτική προστασία με δικά μου έξοδα. Η δουλειά μου ως μοντέλο είναι παράνομη στη χώρα μου, όπου απαγορεύεται να φαίνονται τα μαλλιά ή η επιδερμίδα. Και επειδή αποτελώ δημόσιο πρόσωπο και κάνω αυτή τη δουλειά, είμαι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που η Ισλαμική Δημοκρατία επιβάλλει στην εμφάνιση των γυναικών.

Δεν θα ξεχάσω το 2020 όταν εισήλθα στη χώρα, φορούσα μια μαντήλα και ήμουν τόσο τρομοκρατημένη. Δεν ξέρω αν επιτρέπεται να το πω αυτό, αλλά αναγκαστήκαμε να δωροδοκήσουμε αξιωματούχους για να με αφήσουν να περάσω τα σύνορα και να μπω στη χώρα. Και μετά χρειάστηκε να δωροδοκήσουμε άλλους αξιωματούχους για να φύγω από τη χώρα», αφηγείται.

Για τον Παχλαβί λέει πως ο ίδιος τονίζει πως «’’θα σας οδηγήσω όλους στις κάλπες για να αποφασίσετε τι κυβέρνηση επιθυμείτε’’. Η συνταγματική μοναρχία είναι μια προοπτική αλλά όχι η μόνη προοπτική». «Εμπιστευτείτε τον ιρανικό λαό, είμαστε 93 εκατομμύρια», καταλήγει.

Πηγή: skai.gr

