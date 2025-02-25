Η φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ, αποδυναμωμένη μετά τον πρόσφατο πόλεμο με το Ισραήλ, ανακοίνωσε σήμερα ότι θα δώσει ψήφο εμπιστοσύνης στη νέα κυβέρνηση του Λιβάνου, η οποία δεσμεύτηκε σήμερα ότι το κράτος θα έχει το μονοπώλιο των όπλων.

«Χορηγούμε (ψήφο) εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση (…) ελπίζοντας ότι θα διακριθεί για τη σωφροσύνη της και την καλή διαχείρισή της», είπε ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της Χεζμπολάχ, ο βουλευτής Μοχάμαντ Ράαντ, κατά τη συνεδρίαση του κοινοβουλίου που ξεκίνησε σήμερα και θα συνεχιστεί και αύριο.

«Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε κατά το μέγιστο δυνατόν, για να διαφυλάξουμε την εθνική κυριαρχία και τη σταθερότητα της χώρας», πρόσθεσε.

Στις αρχές Φεβρουαρίου, έπειτα από δύο χρόνια που την εξουσία ασκούσαν οι μεταβατικές αρχές, σχηματίστηκε κυβέρνηση στον Λίβανο. Νωρίτερα σήμερα, ο νέος πρωθυπουργός Ναουάφ Σαλάμ δεσμεύτηκε να αναπτύξει τον στρατό στις μεθοριακές ζώνες που είναι «διεθνώς αναγνωρισμένες» και επέμεινε ότι θα εφαρμόσει όσα ανέφερε κατά την ορκωμοσία του ο πρόεδρος της χώρας, ο Ζοζέφ Αούν, «αναφορικά με το καθήκον του κράτους να έχει το μονοπώλιο των όπλων».

Μολονότι έληξε η διορία για την απόσυρσή τους από τον νότιο Λίβανο, με βάση τη συμφωνία εκεχειρίας με τη Χεζμπολάχ, οι ισραηλινές δυνάμεις παραμένουν σε πέντε «στρατηγικά» σημεία εντός του λιβανέζικου εδάφους, κάτι που καταγγέλθηκε από την κυβέρνηση της χώρας και τη Χεζμπολάχ. Ο Σαλάμ είπε για το θέμα αυτό ότι η κυβέρνησή του «θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την απελευθέρωση όλου του λιβανέζικου εδάφους από την ισραηλινή κατοχή».

Ο Ράαντ εκτίμησε από την πλευρά του ότι ο στόχος του Ισραήλ στον πρόσφατο πόλεμο, που ήταν «να ξεφορτωθεί τη Χεζμπολάχ», απέτυχε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.