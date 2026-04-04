Σειρά επιθέσεων εναντίον θέσεων του ισραηλινού στρατού εξαπέλυσε η Χεζμπολάχ.

Η Χεζμπολάχ ανέφερε ότι εκτόξευσε drones εναντίον της βάσης Σραγκά, που περιγράφεται ως το διοικητικό αρχηγείο της Ταξιαρχίας Γκολάνι, βόρεια της πόλης Άκρα, καθώς και εναντίον ισραηλινών δυνάμεων κοντά στη στρατιωτική βάση αλ-Σαμάκα στους λόφους Κφαρτσούμπα.

Η οργάνωση ανέφερε επίσης ότι εξαπέλυσε βροχή πυραύλων εναντίον ισραηλινών δυνάμεων στην κεντρική πλατεία της πόλης Καντάρα στον νότιο Λίβανο, καθώς και εναντίον στρατιωτών και οχημάτων στον οικισμό Κφαρ Γιουβάλ.

Επιπλέον, δήλωσε ότι βομβάρδισε θέσεις ισραηλινών στρατευμάτων στην πόλη Χιάμ.

Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από τον ισραηλινό στρατό σχετικά με τους ισχυρισμούς, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.