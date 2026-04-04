Ομοσπονδιακοί πράκτορες των ΗΠΑ συνέλαβαν την ανιψιά και την εγγονή του αποθανόντος Ιρανού στρατιωτικού διοικητή Κασέμ Σολεϊμανί, αφού ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ανακάλεσε το καθεστώς νόμιμων μόνιμων κατοίκων που κατείχαν, όπως ανακοίνωσε το Σάββατο το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, σημειώνει το Reuters.

«Η Χαμίντε Σολεϊμανί Αφσάρ και η κόρη της βρίσκονται πλέον υπό την επιτήρηση της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ», ανέφερε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε δήλωση μετά την ανάκληση των πράσινων καρτών τους από τον Ρούμπιο.

Πηγή: skai.gr

