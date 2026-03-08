Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε σήμερα αρκετές επιθέσεις σε ισραηλινές στρατιωτικές εγκαταστάσεις και πόλεις στο βόρειο Ισραήλ, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Σε μία από τις ανακοινώσεις της, η Χεζμπολάχ ανέφερε ότι εξαπέλυσε πυραυλική επίθεση κατά της βάσης Misgav στο βόρειο Ισραήλ, την οποία χαρακτήρισε ως εγκαταστάσεις logistics. Η οργάνωση δήλωσε ότι η επίθεση ήταν απάντηση στις ισραηλινές επιθέσεις κατά δεκάδων λιβανέζικων πόλεων και κωμοπόλεων, συμπεριλαμβανομένων των νότιων προαστίων της Βηρυτού.

Σε ξεχωριστή δήλωση, η Χεζμπολάχ ανέφερε ότι οι μαχητές της εκτόξευσαν «εξελιγμένους πυραύλους» κατά της ναυτικής βάσης της Χάιφα.

Νωρίτερα, η οργάνωση ανέφερε ότι πραγματοποίησε δύο επιθέσεις με drones κατά της πόλης Ναχαρίγια στο βόρειο Ισραήλ, περιγράφοντας τις επιθέσεις ως μέρος της προειδοποίησης που είχε εκδώσει προηγουμένως.

Διαβάστε εδώ περισσότερα για την κρίση στη Μέση Ανατολή

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.