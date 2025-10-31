Λογαριασμός
Χέγκσεθ στη συνάντηση με τον Κινέζο ομόλογό του: «Οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να υπερασπίζουν σθεναρά τα συμφέροντα τους»

Οι ΗΠΑ ανησυχούν για τις δραστηριότητες της Κίνας στη Νότια Σινική Θάλασσα - Σημαντική η ισορροπία δυνάμεων στην περιφέρεια Ινδίας και Ειρηνικού, είπε

Χέγκσεθ

Οι ΗΠΑ «θα συνεχίσουν να υπερασπίζουν σθεναρά τα συμφέροντα τους», τόνισε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ σε μία συνάντηση του με τον Κινέζο ομόλογό του Ντονγκ Τζουν, στο πλαίσιο της περιοδείας του σε χώρες του Ινδο-Ειρηνικού.

Ο Χέγκσεθ είπε στον Κινέζο υπουργό Άμυνας ότι οι ΗΠΑ ανησυχούν για τις δραστηριότητες της Κίνας στη Νότια Σινική Θάλασσα, δίνοντας έμφαση στη σημασία της διατήρησης της ισορροπίας δυνάμεων στην περιφέρεια της Ινδίας και του Ειρηνικού, ανέφερε ο Χέγκσεθ σε μία ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

