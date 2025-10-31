Χέγκσεθ στη συνάντηση με τον Κινέζο ομόλογό του: «Οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να υπερασπίζουν σθεναρά τα συμφέροντα τους»

Οι ΗΠΑ «θα συνεχίσουν να υπερασπίζουν σθεναρά τα συμφέροντα τους», τόνισε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ σε μία συνάντηση του με τον Κινέζο ομόλογό του Ντονγκ Τζουν, στο πλαίσιο της περιοδείας του σε χώρες του Ινδο-Ειρηνικού.

Ο Χέγκσεθ είπε στον Κινέζο υπουργό Άμυνας ότι οι ΗΠΑ ανησυχούν για τις δραστηριότητες της Κίνας στη Νότια Σινική Θάλασσα, δίνοντας έμφαση στη σημασία της διατήρησης της ισορροπίας δυνάμεων στην περιφέρεια της Ινδίας και του Ειρηνικού, ανέφερε ο Χέγκσεθ σε μία ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Today, I met with China’s Minister of National Defense Admiral Dong Jun on the sidelines of the ASEAN Defense Ministers Meeting Plus. It was a good and constructive meeting. I highlighted the importance of maintaining a balance of power in the Indo-Pacific and emphasized U.S.… pic.twitter.com/CcipIBWb4b — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 31, 2025

Πηγή: skai.gr

