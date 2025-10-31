Το μετεωρολογικό φαινόμενο «Λα Νίνια» αναμένεται να επηρεάσει την Κίνα από τα τέλη του φθινοπώρου

Οι μετεωρολογικές προγνώσεις στην Κίνα αναφέρουν ότι η χώρα θα επηρεαστεί από το μετεωρολογικό φαινόμενο «Λα Νίνια» από τα τέλη του φθινοπώρου μέχρι τις αρχές του 2026, μετέδωσε σήμερα η κρατική κινεζική τηλεόραση.

Τα επίπεδα ιετού αναμένεται να καταγραφούν σε ποσοστά μεγαλύτερα του μέσου όρου στο βορρά, ενώ σε επίπεδα μικρότερα του κανονικού, αναμένεται ότι θα καταγραφούν στο νότο, σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων.

Πηγή: skai.gr

