Σε 13 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τις καταστροφικές πλημμύρες στο Βιετνάμ, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών που επισημαίνουν πως αγνοείται η τύχη 11 κατοίκων.

Vietnam's former imperial city floods after record rains.



Centuries-old buildings in Vietnam's former imperial city of Hue, a UNESCO world heritage site, are flooded by brown water as heavy rainfall inundates the country's central coastal region since the weekend pic.twitter.com/sdhBc8QO5u October 29, 2025

Εξαιτίας καταρρακτωδών βροχοπτώσεων πλημμύρισε μεγάλο τμήμα στο κεντρικό τμήμα του Βιετνάμ, συμπεριλαμβανομένων των ιστορικών πόλεων Χουέ και Χόι Αν που έχουν συμπεριληφθεί στον κατάλογο της UNESCO με τα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς.

🆘 Central Vietnam faces its worst flooding in decades, with heavy rains killing at least 10 people and forcing thousands to evacuate



More than 21,000 residents from over 7,000 households have been evacuated, while hydropower plants work to ease flooding in downstream areas ⤵️ pic.twitter.com/r8rn29jSmg — Anadolu English (@anadoluagency) October 30, 2025

Περισσότερα από 116.000 σπίτια και 50.000 στρέμματα καλλιεργειών έχουν κατακλυστεί από τα νερά, που προκάλεσαν μεγάλες ζημιές στο οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο, καθώς επίσης διακοπές στην ηλεκτροδότηση, σύμφωνα με την υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών.

Μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι ισχυρές βροχοπτώσεις θα συνεχιστούν έως αργά το Σάββατο.

Πηγή: skai.gr

