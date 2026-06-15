Η Ρωσία δήλωσε τη Δευτέρα ότι δεν έπληξε το ιστορικό μοναστήρι της Λαύρας των Σπηλαίων (Pechersk Lavra) στο Κίεβο κατά τη διάρκεια νυχτερινής επίθεσης σε στρατιωτικά εργοστάσια στην ουκρανική πρωτεύουσα, και ότι ένας πύραυλος του αμερικανικού συστήματος αεράμυνας Patriot προκάλεσε ζημιές στον θρησκευτικό χώρο.

Το μοναστήρι, το οποίο αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, τυλίχθηκε στις φλόγες κατά τη διάρκεια της νύχτας της Δευτέρας, στην πιο σφοδρή ρωσική αεροπορική επίθεση στην ουκρανική πρωτεύουσα εδώ και δύο εβδομάδες.

Η Μόσχα δήλωσε ότι η επίθεσή της είχε ως στόχο και έπληξε εγκαταστάσεις παραγωγής drones, ενώ η Ουκρανία και πολλές δυτικές χώρες κατηγόρησαν τη Ρωσία ότι έπληξε το μοναστήρι.

Το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανέφερε ότι ο πύραυλος Patriot, ο οποίος σύμφωνα με το ίδιο προκάλεσε ζημιές στο μοναστήρι, ενδέχεται να υπέστη δυσλειτουργία/αστοχία, καθώς υποστήριξε ότι οι δυτικές χώρες έχουν προμηθεύσει το Κίεβο με όπλα των οποίων η διάρκεια ζωής είχε λήξει.

«Οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας δεν σχεδιάζουν ούτε πραγματοποιούν πλήγματα εναντίον πολιτικών υποδομών», ανέφερε το Υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωσή του.

«Σύμφωνα με επιβεβαιωμένες αναφορές, το κτιριακό συγκρότημα στη Λαύρα των Σπηλαίων του Κιέβου επλήγη από πύραυλο του αμερικανικού συστήματος αεράμυνας Patriot. Ένας πιθανός λόγος για τη δυσλειτουργία αυτού του συστήματος θα μπορούσε να είναι ότι οι δυτικές χώρες προμήθευσαν το καθεστώς του Κιέβου με πυραύλους που είχαν λήξει», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

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