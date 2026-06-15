OnlyFans: Μοντέλα καταγγέλλουν απειλές, εκβιασμούς και βία από manager-διαχειριστές των λογαριασμών τους

Σοβαρές καταγγελίες για εκφοβισμό, οικονομική εκμετάλλευση αλλά και βίαιες επιθέσεις σε βάρος δημιουργών περιεχομένου της πλατφόρμας OnlyFans έρχονται στο φως, μέσα από έρευνα του BBC, η οποία αποκαλύπτει τη δράση εταιρειών και διαχειριστών που υπόσχονται αύξηση των εσόδων των δημιουργών, αλλά φέρονται να χρησιμοποιούν αθέμιτες και σε ορισμένες περιπτώσεις εγκληματικές πρακτικές.

Ανάμεσα στις πιο σοκαριστικές μαρτυρίες είναι αυτή της 29χρονης Ρεμπέκα από τη Νότια Ουαλία. Όπως καταγγέλλει, συνεργάστηκε με εταιρεία διαχείρισης λογαριασμών OnlyFans, η οποία αρχικά της υποσχέθηκε μεγαλύτερα κέρδη και επαγγελματική υποστήριξη. Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια, η συμπεριφορά των υπευθύνων άλλαξε γρήγορα, με συνεχείς προσβολές, έλεγχο της προσωπικής της ζωής και απαγορεύσεις ακόμη και στις κοινωνικές της επαφές...

Η κατάσταση φέρεται να κλιμακώθηκε όταν αποφάσισε να αλλάξει τους κωδικούς πρόσβασης του λογαριασμού της, φοβούμενη ότι οι διαχειριστές θα μπορούσαν να την αποκλείσουν από την ίδια της την επιχείρηση. Όπως υποστηρίζει, ακολούθησαν απειλητικά μηνύματα που αφορούσαν τόσο την ίδια όσο και την ανήλικη κόρη της.

Λίγες ημέρες αργότερα, κάποιος έριξε ένα τούβλο στο παράθυρο του σπιτιού της, ενώ στη συνέχεια δύο κουκουλοφόροι εμφανίστηκαν στην κατοικία της. Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, ένας από τους άνδρες εισέβαλε στο σπίτι, της επιτέθηκε και τη χτύπησε, προκαλώντας τραυματισμούς που αποτυπώνονται σε φωτογραφίες που παρουσίασε στο BBC.

Η υπόθεσή της δεν είναι η μοναδική. Η έρευνα κατέγραψε δεκάδες μαρτυρίες δημιουργών περιεχομένου που καταγγέλλουν υπέρογκες προμήθειες, απειλές, οικονομική εκμετάλλευση και καταχρηστικό έλεγχο των λογαριασμών τους. Πολλοί υποστηρίζουν ότι οι διαχειριστές είχαν πλήρη πρόσβαση στα προφίλ τους, αποκρύπτοντας έσοδα ή ακόμη και αλλάζοντας στοιχεία πρόσβασης και τραπεζικούς λογαριασμούς.

Παράλληλα, δημοσιογραφική έρευνα σε ιδιωτική ομάδα της εφαρμογής Telegram, με χιλιάδες μέλη που δραστηριοποιούνται ως «OnlyFans Managers», αποκάλυψε συζητήσεις για πρακτικές απόλυτου ελέγχου των δημιουργών, με ορισμένους χρήστες να περιγράφουν μεθόδους που παραπέμπουν σε εκβιασμό και εξαναγκασμό.

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και νομικοί εκφράζουν σοβαρές ανησυχίες για το φαινόμενο. Η ανεξάρτητη επίτροπος κατά της σύγχρονης δουλείας στο Ηνωμένο Βασίλειο, Έλεανορ Λάιονς, δήλωσε ότι αρκετές από τις πρακτικές που περιγράφονται συνιστούν ενδείξεις εκμετάλλευσης, όπως ο έλεγχος, η εξαναγκαστική συμπεριφορά και η οικονομική πίεση.

Η εταιρεία OnlyFans, από την πλευρά της, απορρίπτει τις κατηγορίες ότι αδιαφορεί για τα προβλήματα αυτά, υποστηρίζοντας ότι εφαρμόζει αυστηρούς μηχανισμούς ελέγχου και ασφάλειας. Τονίζει επίσης ότι δεν συνεργάζεται, ούτε εγκρίνει εξωτερικές εταιρείες διαχείρισης λογαριασμών και ότι οι συμβάσεις μεταξύ δημιουργών και πρακτορείων αποτελούν ιδιωτικές συμφωνίες εκτός της πλατφόρμας.

Ωστόσο, οι αποκαλύψεις έχουν αναζωπυρώσει τη συζήτηση για την ανάγκη αυστηρότερης εποπτείας των εταιρειών διαχείρισης λογαριασμών και ενδεχόμενης θέσπισης κανονιστικού πλαισίου, προκειμένου να προστατεύονται οι δημιουργοί περιεχομένου από φαινόμενα εκμετάλλευσης και κακοποίησης.



Πηγή: skai.gr

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