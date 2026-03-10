Η απόφαση για τη μείωση της πυρηνικής ενέργειας στο μίγμα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν στρατηγικό σφάλμα, δεδομένου ότι η ΕΕ δεν είναι παραγωγός πετρελαίου ή φυσικού αερίου, δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κατά την ομιλία της στη διάσκεψη κορυφής για την πυρηνική ενέργεια στο Παρίσι.

«Η μείωση αυτή στο μερίδιο της πυρηνικής ενέργειας ήταν επιλογή. Πιστεύω ότι ήταν ένα στρατηγικό σφάλμα η Ευρώπη να γυρίσει την πλάτη σε μία αξιόπιστη, οικονομικά προσιτή, χαμηλών εκπομπών πηγή ενέργειας », είπε.

Η πυρηνική ενέργεια αντιπροσώπευε το ένα τρίτο της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 1990 και σήμερα έχει περιορισθεί σχεδόν στο 15%, παραδέχθηκε η πρόεδρος της Κομισιόν.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη μικρών πυρηνικών αντιδραστήρων για να μειώσει την εξάρτηση της Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα, ανακοίνωσε.

«Είμαστε μάρτυρες μίας παγκόσμιας επιστροφής στην πυρηνική ενέργεια. Και η Ευρώπη θέλει να συμμετάσχει σε αυτό», πρόσθεσε η πρόεδρος της Κομισιόν ανακοινώνοντας την διάθεση από την ΕΕ του ποσού των 200 εκατομμυρίων ευρώ για την προώθηση επενδύσεων στην ανάπτυξη των μικρών πυρηνικών αντιδραστήρων (Small Modular Reactors - SMR).

Το ποσόν θα προέλθει από το Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Θέλουμε αυτή η νέα τεχνολογία να βρίσκεται σε επιχειρησιακό στάδιο στις αρχές της δεκαετίας του 2030», διευκρίνισε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η εκτίναξη των τιμών της ενέργειας εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή αποτελεί «σκληρή υπενθύμιση» του βαθμού στον οποίο η Ευρώπη είναι ευάλωτη ως εισαγωγέας ορυκτών καυσίμων, δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν υπογραμμίζοντας τη σημασία της αύξησης της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και πυρηνικούς αντιδραστήρες.

Ενώ το 1990, το ένα τρίτο της ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρώπης προερχόταν από πυρηνική ενέργεια, σήμερα είναι μόνο κοντά στο 15%. Αυτή η μείωση του μεριδίου της πυρηνικής ενέργειας ήταν μια επιλογή παραδέχθηκε η πρόεδρος της Κομισιόν, και πρόσθεσε:

«Και εκ των υστέρων, ήταν ένα στρατηγικό λάθος για την Ευρώπη να γυρίσει την πλάτη σε μια αξιόπιστη, οικονομικά προσιτή πηγή ενέργειας χαμηλών εκπομπών».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.