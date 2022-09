Προέλαση των ουκρανικών δυνάμεων και βαριές απώλειες των Ρώσων στο Χάρκοβο

Για προέλαση των ουκρανικών δυνάμεων στο Χάρκοβο και βαριές απώλειες των ρωσικών δυνάμεων κάνουν λόγο συγκλίνουσες πληροφορίες από διάφορες πηγές, με τον ουκρανικό στρατό να έχει ανακαταλάβει σχεδόν 6.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, σύμφωνα με το Κίεβο.

Οι ρωσικές απώλειες σύμφωνα με τα στοιχεία



Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας κατέστρεψαν ρωσικό εξοπλισμό αξίας 673 εκατομμυρίων δολαρίων σε 6 ημέρες, αναφέρει το Forbes Ukraine, ενώ σύμφωνα με την εφημερίδα Kyiv Post, μεταξύ άλλων, οι Ρώσοι έχουν χάσει πάνω από 53.000 στρατιώτες από τις 24 Φεβρουαρίου, μεταξύ αυτών και πάνω από 2.170 τανκς.



Στοιχεία των ρωσικών δυνάμεων που υποχώρησαν από την περιφέρεια του Χαρκόβου την τελευταία εβδομάδα ανήκαν στην 1η Τεθωρακισμένη Στρατιά Φρουρών που υπάγεται στη Δυτική (Ρωσική) Στρατιωτική Περιφέρεια αναφέρει το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας. Η 1η Τεθωρακισμένη Στρατιά υπέστη βαριές απώλειες στην αρχική φάση της εισβολής και δεν είχε πλήρως ανασυσταθεί πριν την ουκρανική αντεπίθεση στο Χάρκοβο.



Η 1η Τεθωρακισμένη Στρατιά Φρουρών ήταν από τις στρατιές με το μεγαλύτερο γόητρo, δημιουργημένη για την άμυνα της Μόσχας, και ο στόχος ήταν να ηγείται αντεπιθέσεων στο σενάριο ενός πολέμου με το ΝΑΤΟ.



Με την 1η Τεθωρακισμένη Στρατιά Φρουρών και άλλοι σχηματισμοί της Δυτικής Στρατιωτικής Περιφέρειας σοβαρά διαβρωμένες, η συμβατική δύναμη της Ρωσίας που έχει σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση του ΝΑΤΟ είναι σοβαρά εξασθενημένη. Πιθανότατα θα χρειαστούν χρόνια ώστε η Ρωσία να επανακτήσει αυτές τη στρατιωτικές δυνατότητες.

