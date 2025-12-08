Η ινδική αεροπορική εταιρεία IndiGo αντιμετωπίζει την αυξανόμενη οργή των επιβατών για τις καθυστερήσεις στην εύρεση και παράδοση χιλιάδων αποσκευών, μετά την ακύρωση περισσότερων από 2.000 πτήσεων την περασμένη εβδομάδα, λόγω έλλειψης μελών πληρώματος.

Η IndiGo, η οποία κατέχει το 65% της εγχώριας αγοράς, ζήτησε συγγνώμη καθώς οι καθυστερήσεις προκάλεσαν προβλήματα σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους, επηρεάζοντας τα σχέδια ταξιδιών, διακοπών και γάμου - σε ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα του είδους στην ιστορία της ινδικής αεροπορίας.

Οι ακυρώσεις της τελευταίας στιγμής και οι πολλαπλές πτήσεις με ανταπόκριση που χρησιμοποιούνται για την αλλαγή στο δρ

ομολόγιο επιβατών, έχουν προκαλέσει την απώλεια χιλιάδων αποσκευών, μερικές από τις οποίες περιείχαν πολύτιμα αντικείμενα όπως διαβατήρια, κλειδιά σπιτιού και φάρμακα.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να κατακλύζονται από φωτογραφίες αποσκευών που στοιβάζονται σε τερματικούς σταθμούς στα αεροδρόμια του Νέου Δελχί, του Μουμπάι και της Μπανγκαλόρ, με πολλούς εξοργισμένους επιβάτες να ζητούν βοήθεια από την ομάδα κοινωνικής δικτύωσης της IndiGo στο X.

IndiGo के ऑपरेशन-मैलफंक्शन ने हज़ारों लोगों की ज़िंदगी नर्क बना दी। एक ही दिन में 300 से 500+ फ्लाइट्स रद्द हुईं।



यात्रियों ने घंटों भूखे-प्यासे इंतजार किया- सब कुछ अधर में लटका हुआ है। लोग अनिश्चितता में तड़प रहे हैं।



दिल्ली-बेंगलुरु-मुंबई-अहमदाबाद में परिवार टूटे, शादी छूटी,… pic.twitter.com/JgYNinDCwn — Manish Sisodia (@msisodia) December 6, 2025

Η ινδική κυβέρνηση σε ανακοίνωσή της αργά χθες, Κυριακή, ανέφερε ότι κάλεσε την IndiGo να «εντοπίσει και να παραδώσει όλες τις αποσκευές που έχουν χωριστεί από τους επιβάτες λόγω προβλημάτων εντός 48 ωρών».

Μέχρι το Σάββατο, η αεροπορική εταιρεία είχε παραδώσει 3.000 αποσκευές σε επιβάτες σε όλη την Ινδία, ανέφερε η κυβέρνηση.

