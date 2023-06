Σχεδόν 10.000 κλεμμένες, ντροπιαστικές φωτογραφίες του Χάντερ Μπάιντεν ανέβηκαν στο διαδίκτυο, από «φιλοτραμπικό» σάιτ

Χιλιάδες προσωπικές φωτογραφίες και στοιχεία από το κλεμμένο λάπτοπ του Χάντερ Μπάιντεν, του «άτακτου» (με ευγενικούς όρους μιλώντας) γιου του Τζό Μπάιντεν, βγήκαν στην δημοσιότητα.

Τα σχεδόν 10.000 αρχεία ανέβασε στο διαδίκτυο ένας νέος ιστότοπος με το όνομα «BidenLaptopMedia.com», ο οποίος δημιουργήθηκε από τον πρώην σύμβουλο του Τραμπ – όταν εκείνος ήταν πρόεδρος των ΗΠΑ - Garrett Ziegler.

Extensive Hunter Biden laptop archive with nearly 10,000 photos published on new website https://t.co/ocrJQaHO7U pic.twitter.com/FjWEDpDSCJ